Бывший министр обороны Британии объявила о выдвижении на пост премьер-министра

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Пенни Мордонт первая женщина, возглавлявшая Минобороны Британии.

Младший министр по торговой политике Великобритании и экс-глава Министерства обороны Пенни Мордонт заявила о желании вступить в гонку за пост премьер-министра Великобритании. Об этом она заявила в своем Twitter-аккаунте.

«Наше руководство должно поменяться. Оно должно немного меньше фокусироваться на лидере и намного больше — на стране», — рассказывает Мордонт.

Пенни Мордонт в 2019 году стала первой в истории страны женщиной, занявший пост министра обороны страны. В должности она пробыла почти три месяца. Также на своем аккаунте в социальных сетях опубликовала видео и ссылку на свой сайт предвыборной компании.

Вместе с Мордонт за лидерство в правительстве Великобритании поборются бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава Минтранса Грант Шаппс, новый глава Минфина Надим Захави, бывший глава МИД Джереми Хант и экс-глава Минздрава Саджид Джавид.

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