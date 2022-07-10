Список крайних все шире: Разин заявил обвинил крестного Шатунова в его смерти

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Продюсер «Ласкового мая» также предположил, что тело певца было кремировано ради сокрытия следов преступления.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил в смерти экс-солиста группы Юры Шатунова его нового директора Аркадия Кудряшова. Он также является крестным отцом певца — после ухода артиста из легендарного коллектива именно Кудряшов взял на себя организацию концертной деятельности и запись новых композиций. По словам Разина, этот человек был главным зачинщиком многолетних судов за права на хиты «Ласкового мая», тратил огромные деньги на адвокатов, а своего подопечного заставлял отрабатывать расходы бесчисленными выступлениями.

Буквально на днях продюсер комментировал слухи, что именно он затаскал Шатунова по судам, и эти скандалы на фоне гастрольного тура сердце музыканта не выдержало. Подобными сплетнями Разин был возмущен, но настаивал — пока не пройдет 40 дней после смерти исполнителя, он никому не даст интервью. Из уважения к покойному потерпит до августа. С тех пор прошло три дня, и вот «Экспресс газета» публикует откровения прославившего «Ласковый май» шоумена.

«Чтобы заработать нужную адвокатам сумму, ему приходилось давать концерты чуть ли не каждый день. По моему мнению, этими бесконечными концертами Шатунова и доконали. Я еще за полгода предупреждал Кудряшова: Юра не выдержит такой напряженный график работы. У него с детства больное сердце. Из-за этого его и в армию не взяли. К сожалению, меня никто не слушал», — посетовал Разин.

По данным продюсера, за две недели до кончины у Шатунова случился сердечный приступ прямо во время выступления. Пришлось уйти со сцены и вызывать бригаду скорой помощи. При этом на предложение госпитализировать певца ответил якобы не он, а крестный — резким отказом. Объяснил это Кудряшов, заметил обвинитель, невозможностью вернуть деньги зрителям, так как надо платить юристам.

Сочетание транквилизаторов и алкоголя убило Юру Шатунова, уверен Разин

«Шатунов практически в предынфарктном состоянии пел еще почти час. Чтобы он смог дотянуть до конца тура, ему давали то ли тазепам, то ли какой-то подобный транквилизатор, который назначают при болях в сердце. Наш общий знакомый рассказал мне, что сам видел, как Юра брал эти таблетки у Кудряшова. Как раз в этот момент ставропольская судья непонятно на каких основаниях вынесла нужное им решение по правам на песни. Они начали праздновать победу надо мной и на радостях выпили пива», — заявил шоумен.

Смесь из таблеток и алкоголя, думает продюсер, оказалась смертельной. Именно из-за такого же «допинг-набора», только с водкой, стал инвалидом автор песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов, заявил он. Композитор, по словам собеседника издания потерял возможность связно говорить и управлять собственным телом, и он провел полгода в психиатрической лечебнице, после чего был признан невменяемым. Повезло, что вообще выжил.

Примечательно, что в заключении о смерти Шатунова не сказано об алкоголе или следах медикаментов в крови. По мнению Разина, о «правильной» справке тоже позаботился Кудряшов. В 2017 году продюсер потерял сына, еще несовершеннолетний юноша умер в результате сердечного приступа. Экспертиза длилась три месяца, и кремировать тело отцу не разрешили, пока не будет уверенности в причине смерти. А тут несколько дней — и кремация. Что-то здесь нечисто, уверен шоумен.

«Почему Шатунова кремировали? Почему всех убедили, что это была его последняя воля? Вы можете поверить, что Юра, который уже дышал с трудом, просил Кудряшова: „Аркаша, только сожгите меня, пожалуйста“? Думаю, Кудряшов сделал это чтобы не дай бог не нашли следы транквилизаторов с алкоголем», — заключил Разин.

Юра Шатунов скончался от обширного инфаркта 22 июня. Ему стало плохо во время загородного отдыха. Артиста доставили в больницу подмосковного Домодедово, но врачам не удалось его спасти. Кумиру миллионов было 48 лет. Часть праха захоронена на Троекуровском кладбище Москвы, вторая отправлена в Германию, где жил с женой и детьми музыкант. Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Андрей Разин начал искать виновных в смерти Шатунова.