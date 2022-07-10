Посторонний мужчина проник в детский лагерь под Ульяновском и издевался над детьми

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Одну из девочек, предварительно, он принял за свою дочь, поэтому обращался с ней ласково.

Неизвестный мужчина поздно ночью проник в один из детских центров летнего отдыха в Ульяновской области и перепугал детей. По информации 5-tv.ru, ЧП произошло около четырех утра.

По предварительной информации, посторонний зашел в один из корпусов. Сначала он разбудил девочек, кричал на них нецензурной бранью. Одну из девочек, предварительно, он принял за свою дочь, поэтому обращался с ней ласково.

После того как он навел шороху у девочек, он направился к ребятам, которых построил в шеренгу по росту и заставил чистить зубы. Нескольких он даже избил.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы региона. К расследованию уже подключились следователи из Следственного комитета.

Информация уточняется. Нападавший скрылся с места происшествия.