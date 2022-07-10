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Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения «4++». Предназначен для завоевывания господства в воздухе.

Господство в воздухе подтвердил многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С, уничтожив в ходе воздушного боя два украинских самолета Су-25 и МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны.

«Истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики», — заявил официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, ликвидированы пункты управления в районах Донецка, а также живая сила и военная техника противника в 16 районах Незалежной.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Владимир Путин выступил с обращением к нации. Мирное население ЛДНР в течение восьми лет подвергалось геноциду со стороны киевского режима. Украинские националисты используют гражданских в качестве живого щита. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

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