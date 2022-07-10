До 100 военных ВСУ уничтожены на керамическом комбинате в Славянске

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Там же на складе хранились более тысячи снарядов для американских гаубиц М777.

Ударом из высокоточного оружия был уничтожен пункт временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ в Славянске. Об этом в ходе утреннего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на территории местного керамического комбината располагался склад, где хранились более тысячи снарядов для американских гаубиц М777, а также около 700 снарядов для РСЗО «Град».

В результате спецоперации все вышеуказанное было ликвидировано, включая около сотни военных из числа личного состава ВСУ.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки ликвидированы три пункта управления украинских военных в ДНР, а также живая сила и военная техника возле Харькова, среди которых были и члены нацформирования «Кракен».