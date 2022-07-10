Филипп Киркоров рассказал о драке с фронтменом группы «ДДТ» Юрием Шевчуком

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С тех пор знаменитости никак не контактируют друг с другом, так и не простив друг друга за годы.

Российский исполнитель Филипп Киркоров упомянул о давнем конфликте с участником рок-группы «ДДТ» Юрием Шевчуком. Ссора знаменитостей оказалась настолько серьезной, что оба артиста даже перешли на рукопашный бой.

Стычка началась во время выступления Киркорова в одном из баров. Тогда Шевчук обвинил звезду в обмане и отметил, что тот поет под фонограмму. Такие нелестные высказывания всерьез возмутили короля эстрады и он решил проучить сплетника.

«Я ему просто в морду дал, когда увидел, и все. Причем даже ногой, по-моему. Я сидел в кресле в баре, он подошел, сказал какую-то гадость. Ну я ему пинок дал, он отлетел в барную стойку», — поделился певец в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» несколько лет назад.

Теперь Киркоров и Шевчук никак не контактируют друг с другом. Примечательно, что ссора произошла очень давно, но, видимо, поведение коллеги по цеху очень задело эстрадного вокалиста.

По мнению певца, обвинения оппонента в фальшивости оказались несправедливыми. Однако кое-что фальшивое у исполнителя все-таки есть. Например, его борода. Ранее в микроблоге Филипп показал свое преображение — чистое лицо без щетины. На такие перемены артист решился ради новой роли в сериале, где будет играть самого Петра Первого. Однако артист до последнего не мог рассказать об участии в проекте, поэтому какое-то время ходил с наклеенной бородой. Подмены никто не заметил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркорова и поющую телеведущую Ольгу Бузову заподозрили в связях с масонами.