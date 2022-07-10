Уставший от РФ и бежавший в Канаду Серебряков вернулся: «Буду жить в России»

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Неоднократно актер хаял родную страну, называя ее цитаделью хамства и агрессии. Но оказалось, за границей ему живется не легче, чем в ненавистной Москве.

Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию после нескольких лет жизни в Канаде. Народный артист РФ не раз ругал свою страну, в которой, по его мнению, национальными идеями являются сила, наглость и хамство. Своих детей он «спас» от государства, где якобы не ценятся знание и трудолюбие, где царит агрессия и нет цивилизации. Однако на одной из премьер в столице Серебряков сказал журналистам, что, мол, никуда, собственно, не уезжал, а просто вывез наследников, чтобы «поучить» их за рубежом. Сейчас актер живет в России.

Звание народного артисту присвоили в 2010 году. Тогда же он и объявил, что поселил семью в Канаде, чтобы дать ей другую «бытовую идеологию» — доброжелательную и терпимую. Та, что распространена в РФ, очевидно, для его детей оказалась опасной и губительной. По словам актера, ему больше нравятся искусственные улыбки Запада, чем искренняя злоба родины.

«К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и ни изолировал, от хамства и агрессии не защитишь. Это в воздухе. Хам победил. Вообще, я подустал от происходящего в России. Можно сказать, сбежал, не выдержал. Жизнь коротка, и я не могу и не хочу больше ждать, когда народ поумнеет. У нас абсолютно рабская психология!» — цитирует Серебрякова aif.ru.

Эмигрировал, но не совсем: Серебряков не переставал работать в России

Переехав, работать в РФ актер не перестал. В 2014-м сыграл в резонансном «Левиафане» — человека, которого раздавило коррумпированное государство. Примечательно, что в основе фильма лежит история, произошедшая в США. За границей, к слову, тоже играл. Криминального русского босса, например. Не чурался. Впрочем, рассказывая блогеру Юрию Дудю* о российском хамстве, Серебряков тут же отмечал, что прямо перед интервью давал взятку гаишнику. Но не спешите осуждать, помните — артист не себя в Канаде спасал, а детей. Самому жить там оказалось непросто, и к 2018-му он снова стал россиянином.

«Не хватает английского, у меня нет такого языка, как у моих мальчишек, чтобы я свободно чувствовал себя на улице и понимал, что говорят люди вокруг меня. Это напрягает, мне это некомфортно. Именно поэтому я вернусь в Россию и буду жить в России. Но только по этой причине», — подчеркнул Серебряков.

Так лица РФ, показывающие на экране суровость бытия в отечестве, вытягивают из болота отпрысков, а сами почему-то продолжают в нем тонуть. Возможно, потому что плавают в этом болоте гонорары, которых никто и нигде больше не предлагает.

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* — Иноагент