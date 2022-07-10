ВСУ разрушен дом в Мариуполе, в котором снимался фильм «Маленькая Вера»

Фото: Кадр из к/ф "Маленькая Вера", реж. Василий Пичул, 1988 г.

Наделавшая много шуму картина снималась в 80-х годах прошлого века. Вместе с домом ушла целая эпоха.

Украинские военные разрушили особенный дом в Мариуполе. В нем снимался фильм «Маленькая Вера». Произошедшее прокомментировал один из бывших жильцов пятиэтажки.

«В этом доме прошла наша молодость. Остались только теплые воспоминания. Больно, обидно, что в один миг ушло, все рухнуло», — приводит ТАСС слова жителя Василия.

Собеседник агентства подчеркнул, что помнит, как снималась картина. Он всегда гордился тем, что советский фильм делали именно в их здании. Василий приехал, чтобы посмотреть на то, что осталось от целой эпохи.

Разрушенная «хрущевка» располагалась на улице Ломизова. Фильм «Маленькая Вера» был снят здесь в 80-х годах. Он повествует об отношениях между выпускницей школы Верой и студентом Сергеем. Конфликт заключен в непринятии молодого человека Вериным окружением.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР попросили признать суверенитет регионов. Войсками РФ освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что саперы расчищают Мариуполь от «гостинцев» ВСУ.