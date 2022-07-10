Министр обороны Франции: Париж поддерживает контакт с военными чиновниками РФ

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Российская сторона все равно продолжит придерживаться статуса «великой державы у ворот Европы».

Коммуникация между военными и гражданскими должностными лицами РФ и Франции продолжается. Об этом сообщил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Да, наши гражданские и военные чиновники взаимодействуют», — ответил он на вопрос о продолжении диалога между французским начальником штаба и его коллегой из России.

В том числе Лекорню признался, что российская сторона все равно продолжит придерживаться статуса «великой державы у ворот Европы», а задача Парижа состоит в обеспечении коллективной безопасности на долгое время. Он отметил, что нельзя во всех отношениях заблокировать существующие каналы связи с Москвой.

«Украина нуждается в том, чтобы мы продолжали играть эту роль», — объяснил министр в интервью газете Journal du Dimanche.

Ранее газета Le Figaro написала статью о якобы обнародованной информации о теме встречи российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Как писал 5-tv.ru, тогда читатели издания сильно раскритиковали публикацию.