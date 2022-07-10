Роскомнадзор запретил доступ к сайту германской газеты Welt

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Заходить на портал запретили в соответствии с регламентом блокировки сайтов.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt по требованию Генпрокуратуры. Информация об этом появилась в универсальном сервисе ведомства по проверке блокировок страниц и ресурсов в России.

Доступ к порталу ограничили «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях», как отмечается на сайте.

Ранее Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph. Перед этим ведомство ограничило доступ к сайтам финской телерадиокомпании Yle и армянской службы «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов — Прим. ред.) «Радио Азатутюн».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Роскомнадзоре сообщили о блокировке VPN-сервисов. Работа по ограничению доступа ведется в рамках российского законодательства, а, в том числе закона о «суверенном интернете», вступившего в силу в 2019 году.