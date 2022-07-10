«Хочется рассмеяться»: политолог считает бесполезной поездку Байдена в Саудовскую Аравию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas; ©РИА Новости / Нина Зотина; Reuters; 5-tv.ru

Президент США считает свой визит в Саудовскую Аравию важным для противостояния РФ и КНР. А что по этому поводу думают российские специалисты?

Российский политолог Марат Баширов прокомментировал визит Байдена в Саудовскую Аравию. Эксклюзивная информация оказалась в руках журналистов 5-tv.ru.

«Это попытка Байдена убедить Саудовскую Аравию, короля в первую очередь, в том, что необходимо ограничить уровень цен на продажу нефти со стороны России на мировой рынок», — говорит собеседник.

Специалист уверен, что задача заокеанского президента провалится, поскольку речь здесь идет о глубоком непонимании ценовых механизмов.

Кроме того, Баширов отмечает, что Америка пытается ограничить китайцам доступ к дешевой нефти. В частности, имеется в виду «черное золото» Саудовской Аравии.

«Так как США пытаются ограничить доступ Китая к дешевым нефтяным ресурсам, в первую очередь к нефти Саудовской Аравии. Она напрямую продает нефть Китаю, очень много и по фиксированной цене», — добавляет политолог.

По словам Баширова, Байден хочет перенаправить нефть на рынок Европы. Ему мало что можно предъявить Саудовской Аравии. Глава Белого дома пытается политическим способом решить вопросы, которые замкнуты на экономику, но они в конечном итоге влияют на политические процессы.

Помимо всего прочего, американскому президенту важно сохранить объемы продаж оружия Саудовской Аравии, а также заявить общественности о сохранении рабочих мест и доходов для предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Хочется рассмеяться, когда говорят про Саудовскую Аравию и фундаментальные американские демократические ценности, так как эти принципы не используются в социальном управлении, но при этом США много оружия продают Саудовской Аравии. И Байдену важно сохранить эти объемы. Байдену важно вернуться и сказать, что он сохранил рабочие места и доходы для предприятий ВПК», — комментирует Баширов.

Собеседник резюмировал, что Байден получит подтверждение военных контрактов, но повлиять на бензиновые цены не сможет. Причем это касается как мировых цен, так и цен США.

До этого, президент Америки характеризовал свой визит в Саудовскую Аравию, как важный для противостояния РФ и КНР.

Ранее 5-tv.ru писал о визите Байдена в Саудовскую Аравию.