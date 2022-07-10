Маликов рассказал о проблемах в отношениях с женой: «Месяц не разговаривали»

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Даже самая крепкая, на первый взгляд, любовь — имеет свои трещины.

Певец Дмитрий Маликов рассказал о серьезном кризисе в отношениях с женой Еленой. Пара в браке уже 22 года и является одним из самых ярких примеров большой любви в российском шоу-бизнесе. Сам исполнитель рассказывал, что встретил будущую супругу на пике своей популярности, но несмотря на множество красоток вокруг — сразу влюбился именно в нее.

Дмитрий и Елена быстро завели роман, они вместе путешествовали и занимались музыкой. В 2000 году на свет появилась их общая дочь Стефания. Долгожданное рождение ребенка еще больше скрепил союз возлюбленных, как ни раз отмечал певец.

Однако ничего не бывает идеальным, поэтому даже сказочная история любви Маликовых тоже дала сбой. Через восемь лет после появления Стефании их союз дал сбой.

«У нас был кризис в 2008 году. Это случилось за границей на одном из мероприятий. Мы оба вспыльчивые, яркие, импульсивные. Она что-то сказала, я резко ответил, слово за слово… Мы месяц не разговаривали. А потом простили друг друга, соскучились», — рассказал исполнитель для YouTube-проекта «Жить плюс».

Также артист признался, что у него очень непростой характер. Дмитрий вспыльчивый и очень эмоциональный. При этом у Елены тоже есть свои недостатки, но супруга быстро успокаивается и старается спокойно разрешить все конфликты. Маликов рассказал, что именно эта черта в жене привлекает его больше всего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Маликов повторил фото 40-летней давности с сестрой и отцом.