Рунолог перевел шифры нацистов «Торнадо»* на стенах детской больницы в Приволье

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Военкоры не впервые увидели руны в помещениях, где укрывались бойцы ВСУ. Помимо свастик и знаков «белого превосходства» украинские военные многое рассказали о себе этими посланиями.

Расшифровано значение рунических посланий, оставленных бойцами группировки «Торнадо»* на стенах детского отделения больницы в Приволье Луганской народной республики (ЛНР). Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел здесь такие знаки не впервые. Заходя в помещение, зачищенное от нацистов, он сразу ищет и находит глазами знакомые шифры.

«Однажды в станице Луганской, в детской больнице, где базировались „Торнадо“, мы наблюдали такую тягу к тому, чтобы в детских помещениях, где изображены всякие мультяшные герои, обязательно написать какие-то послания языческие или нацистские — свастика, кельтский крест… Еще один ответ на вопрос, есть ли на Украине нацисты», — рассказал журналист, показав руны в Приволье.

Рунолог Дмитрий Черкашин изучил снятые военкором кадры и рассказал, о чем хотели рассказать бойцы ВСУ, у кого просили благословения на удачные сражения, как видели свое будущее на полях спецоперации по защите Донбасса. Так, один из военнослужащих нарисовал на стене рядом с разрисованными детьми зайчиками и цветами знак Вегвизир — рунический компас. Традиционно его применяли как оберег, не позволяющий потеряться и не сгинуть в дороге.

«Рядом нарисованы 24 руны алфавита старший футарк, правда, автор допустил одну ошибку. Каждая руна — это магический знак, а чтобы позвать на помощь себе всю магию, надо нарисовать все руны. Чем руководствовался автор: „Помогите мне в пути, все руны“. Из непростой ситуации, в которой он оказался, он пытается выпутаться с помощью рунического искусства», — пояснил эксперт.

Второе изображение Черкашин раскрыл как истинно воинское. Его автор предполагал, что риск пасть на поле боя очень велик, мыслил себя будущим обитателем Вальхаллы. В германо-скандинавской мифологии этот небесный чертог в Асгарде становится новым домом для погибших с оружием в руках героев. Там они, согласно легендам, могут продолжить свой путь, полный подвигов.

«Стилизацией под рунический шрифт написаны русскоязычные слова „в чертогах Вальхаллы“. Древнеисландскими рунами некая надпись, скорее всего, она означает „внутрь“ или „в глубину“. А здесь воинская руна Тейваз (Обозначает бога Тора. — Прим. ред.). То есть автор весь такой фанатик скандинавской мифологии, он настоящий воин и он готов попасть в чертоги Вальхаллы как можно глубже», — перевел шифр рунолог.

5-tv.ru

Глубокими познания бойцов «Торнадо» назвать трудно. Они рисуют на стенах самые распространенные символы, растиражированные фильмами о популярных скандинавских богах, свастики, хотя некоторые, как говорилось выше, знают довольно много рун. Создается впечатление, что военных обучили наборам «самых нужных», так как часто они повторяются в разных городах ЛДНР и Украины.

«Это свастика, здесь знак белых расистов „превосходство белой расы“, очень много отдельных рун, так называемых рунескриптов (магическая надпись рунами, способная менять реальность). Манускрипты все или о том, чтобы принести автору воинскую удачу, или про защиту на пути, или чтобы пришло какое-то благословение богов, помощь богов. Здесь нет зашифрованных проклятий в адрес кого-то конкретного, ни москали, ни сепаратисты не упоминаются. Скорее всего, автор просто хотел на свою сторону привлечь какую-то силу рун», — заключил эксперт.

Черкашин полагает, что в перерывах между боями и мародерством членам «Торнадо» просто нечем было заняться, и они рефлексировали — не без желания окутать мистикой свой след. Подробности этого сюжета и других событий спецоперации РФ на Украине смотрите в Итоговой программе РЕН ТВ в это воскресенье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие зверства творили бойцы «Торнадо» в Приволье. Жители населенного пункта с ужасом вспоминают времена, когда регион находился под контролем нацистов.

* «Торнадо» — запрещенное в России украинское националистическое формирование.