Число пострадавших от наркотиков женщин на вечеринке Шольца возросло до восьми

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Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин назвал случившееся «возмутительным инцидентом».

На закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии (СДПГ) пострадало восемь женщин от «наркотиков изнасилования». Об этом сообщает издание Tagesspiegel. На мероприятии присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц. Также празднество посетили около тысячи гостей. Среди них были парламентарии, сотрудники бундестага и избирательных округов.

Как стало известно позже, одна из девушек в возрасте 21 года плохо себя почувствовала. Симптомами были головокружение и потеря памяти после кутежа. Впоследствии выяснилось, что-то же самое пережили еще как минимум восемь представительниц прекрасного пола.

По мнению журналистов, пострадавшим могли подмешать вещества. Принцип действия «наркотиков изнасилования» заключается в отключении жертвы, которая потом сталкивается с сексуальным насилием. Однако потом она ничего не помнит.

Во фракции СДПГ произошедшее считают возмутительным. Полицейские уже занимаются расследованием инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на вечеринке с Шольцем девушкам подмешали «наркотики для изнасилования».