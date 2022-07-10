Раскритиковавшая РФ актриса Юлия Ауг опровергла слухи о переезде в Эстонию

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Артистка не согласна с мнением, что возвращается в Россию лишь ради денег.

Оскандалившаяся актриса Юлия Ауг вернулась в Москву. Ранее она направилась в Эстонию с целью поставить антироссийский спектакль. Это стало еще одним поводом для волнения поклонников, которые спрогнозировали скорую эмиграцию артистки. В том числе такое мнение подтвердилось отношением Ауг к российской политике, ведь звезда еще в 2014 году была против воссоединения РФ с Крымом, а после спецоперации пуще прежнего обозлилась на правительство. Домыслы о переезде почти оправдались, но в последний момент артистка опровергла слухи.

«Я никогда не уезжала из Москвы, что за ерунда такая. Я всегда туда-сюда мотаюсь. Сейчас полечу в Авиньон, а из Авиньона в Тбилиси, потом поеду в Финляндию, а потом опять вернусь. Я не знаю, кто вам придумывает ерунду», — рассказала звезда Telegram-каналу «Абзац».

В том числе Юлия не согласна с мнением, что возвращается в Россию лишь ради денег. Она отметила, что даже не работает на родине, а только продюсирует. Правда, раскрывать в каких именно постановках принимает участие артистка отказалась.

Не только поклонники придерживаются идее, что Ауг рассматривает РФ в качестве кошелька. Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер обвинил актрису в лицемерии. Он уверен, что Юлия приезжает на родину для заработка, поэтому назвал ее предательницей своей страны. Многие россияне согласны с мнением руководителя театра и ежедневно одаривают звезду порцией негатива. Ранее 5-tv.ru писал, что Ауг даже сменила фамилию после этих оскорблений.