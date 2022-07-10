В США заявили, что Запад неспособен долго оказывать поддержку Украине

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Байден обещал помогать Украине сколько будет необходимо, однако страны сильно устали от конфликта.

США и их союзники вряд ли смогут долго оказывать поддержку украинской стороне. Такое мнение высказали аналитики издания New York Times.

В публикации сказано, что американский лидер обещал поддерживать Незалежную «столько, сколько потребуется», однако никто не имеет возможности сказать, в течение какого времени продлится такое положение дел.

«Чиновники признают, что в какой-то момент запасы оружия в США и Европе закончатся; хотя США санкционировали военную и иную помощь на 54 миллиарда долларов», — пишет газета.

Кроме того, специалисты заявляют, что помогать так же, как и раньше, будет очень сложно, поскольку страны попросту устали от украинского кризиса. Ожидается, что военная поддержка, одобренная конгрессом, будет происходить до второго квартала 2023 года. При этом остается открытым вопрос, как долго могут продолжаться текущие поставки вооружений и боеприпасов без ухудшения военной готовности Америки.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что переговоры США рассекречены.