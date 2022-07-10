Военкор «Известий» сообщил о мощных взрывах в Херсоне

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В городе продолжают активную работу российские системы ПВО.

Четыре мощных взрыва прогремели в Херсоне. Об этом сообщает военкор «Известий» Иван Литомин. Известно, что в городе продолжают активную работу российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне Херсон также подвергался обстрелу со стороны ВСУ. Очевидцы сообщали о не менее 15 ракетах. Херсон и Херсонская область находятся под контролем российских военных. Однако противник не оставляет попыток атаковать жилой сектор. Пресекаются попытки слаженной работой ПВО.