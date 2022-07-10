Военкор «Известий» сообщил о мощных взрывах в Херсоне
Светлана Шевченко 1 319
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
В городе продолжают активную работу российские системы ПВО.
Четыре мощных взрыва прогремели в Херсоне. Об этом сообщает военкор «Известий» Иван Литомин. Известно, что в городе продолжают активную работу российские системы противовоздушной обороны (ПВО).
Накануне Херсон также подвергался обстрелу со стороны ВСУ. Очевидцы сообщали о не менее 15 ракетах. Херсон и Херсонская область находятся под контролем российских военных. Однако противник не оставляет попыток атаковать жилой сектор. Пресекаются попытки слаженной работой ПВО.