«Ну что ты сейчас, Лень»: Данилко рассказал о ссоре с русским другом из-за политики

Фото: www.globallookpress.com / Said Gadzhiev / Russian Look

Спор продолжался довольно долго, но внезапно связь оборвалась.

Украинский певец Андрей Данилко, больше известный публике как Верка Сердючка, рассказал о ссоре с русским другом на тему политики. Сейчас артист обитает в Киеве и не желает покидать любимый город. После начала спецоперации вокалист раскритиковал РФ и заявил о нежелании выступать на территории этой страны. Однако в России у исполнителя живет много хороших приятелей, с которыми тот часто обсуждает украинский конфликт. Именно с одним из них Данилко не сошелся во мнениях.

«Один человек меня поразил, даже не поразил, а удивил тем, как он придумал такую ситуацию… Мы с ним в достаточно в близких таких отношениях, можем рассказать все, так как знакомы 100 лет, он из России. И вот мы говорим-говорим, я ему: «Ну что ты сейчас, Лень», — рассказал Андрей украинским СМИ.

Однако имя своего оппонента певец сказал случайно, ведь изначально не планировал раскрывать личность друга. После невольной оговорки он поправил себя.

«Ой, проговорился. Но это не Агутин», — быстро среагировал Данилко.

По словам исполнителя, спор с неким Леонидом продолжался довольно долго, но внезапно связь оборвалась. После попытки перезвонить, на другом конце провода никто не ответил. Андрей предположил, что технические неполадки тут не причем. Возможно, его приятель просто не хотел продолжать сложный разговор. К слову, детали разговора Данилко тоже не раскрыл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что простить клевету Андрея Данилко в отношении РФ невозможно.