Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина раскрыл подробности своей скорой свадьбы

Фото: Instagram* / basil_r_official

Василий Рыбин сделал предложение избраннице Дарье Алябьевой 18 июня. Торжество семьи знаменитостей состоится в конце июля.

Сын солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий Рыбин женится на избраннице Дарье Алябьевой 23 июля. Он рассказал журналистам, каким будет торжество и поделился нежными чувствами к своей возлюбленной. Пример, признался, берет с родителей — в отношениях с будущей женой старается проявлять мамино спокойствие и отцовскую целеустремленность. Никого другого на месте невесты 23-летний парень и представить не может, свадьбы ждет с нетерпением.

По словам Рыбина, красота Алябьевой пленила его с первого взгляда, а позже, когда узнал девушку получше, он влюбился и в ее характер. Особенно молодой человек ценит отношение своей дамы к его родителям. Как отметил Василий, до встречи с Дарьей он был «раздолбаем». Хозяйственная девушка превратила тепленького мальчика в мужчину, полностью его сформировала, признался Рыбин.

«Я 18 июня сделал Даше предложение. Свадьбу сыграем 23 июля. Не совсем по классике все пройдет. Хотим из свадьбы сделать шоу. Сами готовим номера. Мы целыми днями на звонках с ведущими, фотографами, видеографами. Фильм о свадьбе хочется красивый, а не абы какой. Для этого нужны проверенные люди», — цитирует жениха МУЗ-ТВ.

Василий Рыбин с невестой Дарьей Алябьевой. Instagram* / basil_r_official

Сын артистов не ищет фотографа в социальных сетях, с каждым претендентом он готов встретиться лично, чтобы результат оправдал ожидания. Парень знает тонкости процесса, так как некоторое время работал в модельном бизнесе. Съемки для него дело привычное, потому и к качеству требования особенно высокие.

«Даша по своей части вопросы решает — макияж, платье. Мы с костюмами разбираемся. В общем, голова кипит у всех. (Количество гостей) под 80 человек. Друзья будут, родные и с моей, и с Дашиной стороны, причем отовсюду, в том числе из Ростова и Азова», — рассказал Рыбин.

По словам звездного жениха, в его отношениях с избранницей царит идиллия, хотя без недопониманий, хоть и незначительных, все же не обходится. Главное — держать баланс, уверен молодой человек, и в своей паре он нашел эту точку опоры. Ради любви молодожены готовы временами обуздать взрывной характер и включить холодный расчет.

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