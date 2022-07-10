Александр Жулин назвал скрытую причину развода с Навкой

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Когда фигуристка выиграла олимпиаду, то перед ней открылось много возможностей, поэтому брак сместился на второй план.

Журналист Александр Жулин раскрыл причину развода с фигуристкой Татьяной Навкой. По его словам, на разрыв отношений особенно повлиял переезд из Штатов в российскую столицу.

«Переезд в Москву поспособствовал больше, чем „Звезды на льду“. В США была совершенно другая жизнь, у нас был дом, лужайка и налаженный быт. А здесь… Таня выиграла Олимпиаду, открылись очень многие возможности, и тут необходимо было взвешивать на весах», — заявил он для YouTube-канала KonOff.

Сейчас Татьяна Навка замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Примечательно, что ранее поклонники заподозрили разлад между ними. Фигуристка и представитель Кремля почти не появлялись вместе на публике и не выкладывали совместных фото. Тогда Навка резко развеяла неприятные слухи, порекомендовав следить за своей жизнью, а не чужой, писал Womanhit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Дочь Навки и Жулина Саша отметила день рождения открытием нового чайного магазина.