Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

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Киевский режим отверг предложение урегулировать конфликт с самопровозглашенными республиками путем дипломатии, поэтому Владимир Путин объявил о начале боевых действий для их защиты от националистов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

По данным ВЦИОМ, решение о проведении специальной военной операции поддержали 68% россиян. Граждане РФ видят цели этой операции в защите русскоязычного населения и парировании агрессивных антироссийских намерений НАТО и киевского режима. Со временем доля россиян, одобряющих спецоперацию, только возрастала.

5-tv.ru ведет онлайн-трансляцию самых ярких событий в рамках спецоперации по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.

Военкор «Известий» Иван Литомин показал кадры ударов из «Корнета» по позициям ВСУ. Националисты никак не могут вычислить местоположение союзных сил, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, поэтому бьют по гражданским объектам.

Союзные войска взяли под контроль Григоровку и продолжают движение в сторону Северска, а также военные действия по освобождению населенного пункта Серебрянка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР Родион Мирошник.

«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск. Местные жители отмечают, что боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений», — написал он.

Как отметил посол, исход противостояния в Северске очевиден уже сейчас — украинские формирования не смогут долго сдерживать наступление. Некоторые подразделения тайно оставляют свои позиции и бегут из города.

Жительница Лисичанска расплакалась при виде военного РФ и обняла его. Сейчас вся территория ЛНР уже освобождена, там начинается обычная мирная жизнь — в том числе уборка урожая. Нет более мирной картины, чем поле спелых колосьев. Они же, кстати, и на гербе ЛНР.

Жители Лисичанска — последнего отвоеванного города республики — рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину, как долго ждали они этого.

У детектива с французскими гаубицами Caesar на Украине оказалась непредсказуемая развязка. Участники спецоперации ВС РФ по защите Донбасса продолжают уничтожать поставляемое Западом киевскому режиму оружие. При этом журналистам удалось выяснить, что помогают в этом и вороватые ВСУ.

Французские журналисты раскопали, что орудия были не просто захвачены, но куплены у украинских военных — по 120 тысяч евро за штуку. Их рыночная цена в 60 раз выше.

«У меня были два источника во французской армии, которые сказали, что два Caesar были проданы. Мы уже видим, что сейчас на Украине СБУ работает, чтобы найти тех, кто продает оружие, которое Запад поставляет Украине. Они уже арестовали каких-то людей в Одессе», — сообщила французская журналистка.

Такая предприимчивость и циничность может показаться странной, если не знать, что ВСУ торговали с ополченцами все восемь лет конфликта. С началом спецоперации сделки не прекратились: оружия стало больше, а объяснить его потерю стало проще.

Командиры российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» рассказали об уничтожении танков ВСУ. Сообщают, что попадают точно в башню. От этих бескомпромиссных охотников врагу не скрыться. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков снял репортаж о буднях российских вертолетчиков.

Спецслужбы Украины распространили с помощью британской корпорации BBC фейк про военкора «Известий» Валентина Трушнина, чтобы сорвать его усилия по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Донбасса.

Для Валентина сочинили целую историю: якобы из-за его сюжета погибли пятеро и были ранены трое солдат, а их родственники обратились в астраханский Комитет солдатских матерей с жалобой. Надо ли объяснять, что никакого обращения не было? Подписи якобы матерей, по мнению графолога, были сделаны одной рукой, а в тексте допущены грубейшие ошибки. Исковеркали имя главы комитета и слово «год» сократили на украинский манер.

Валентин Трушнин — один из самых опытных и уважаемых российских военкоров, в Донбассе все восемь лет работает. Ему доверяют, потому что он в своих репортажах не приукрашивает — говорит так, как есть. На этой неделе Валентин вместе с Народным фронтом на платформе «Все для Победы» завершил сбор средств и отвез первую партию гуманитарной помощи в Донбасс. На миллионы рублей были закуплены квадрокоптеры, рации, лекарства, аккумуляторы и другие необходимые вещи. Свои пожертвования люди доверили Валентину Трушнину, и удар по нему фейкометов — это попытка подорвать доверие.

Националисты понесли ощутимые потери за минувшие семь дней. Интенсивная артиллерийская дуэль оставила ВСУ без значительной части живой силы и военной техники. Итоги спецоперации за последнюю неделю можно увидеть на карте.