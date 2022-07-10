Министр Канады подтвердил возвращение Германии турбины для «Газпрома»

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Агрегат находился в ремонте в одной из зарубежных компаний в течение продолжительного времени.

Канадские власти подтвердили возврат отремонтированной турбины для «Северного потока» Германии. Об этом сообщает агентство Reuters.

В дальнейшем агрегат отправится российскому «Газпрому». Возвращение происходит подобным образом, поскольку страны не желают пренебрегать собственными ограничениями, введенными против РФ.

До этого стало известно, что канадская сторона находится под давлением украинских властей по вопросу возвращения турбины. Такое мнение высказала посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер.

«Несмотря на поддержку санкций, мы считаем, что не должны принимать санкции, которые навредят нам больше, чем России», — сказала дипломат.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Власти ЛДНР обратились за помощью к Москве в защите мирного населения и попросили признать суверенитет регионов. Недружественные страны Запада и ЕС стали вводить экономические ограничения, а также отправлять поставки оружия украинским националистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Канада передаст турбину для «Северного потока» в Германию.