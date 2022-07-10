Сердобольность вышла боком: украинцы обвинили Лободу в наживе на их беде

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Щедрое предложение певицы нынешние беженцы назвали оскорбительным и отказались приходить.

Доброта певицы Светланы Лободы не знает границ и чувства такта. Ее щедрый жест в рамках гастрольного тура по городам Европы и Америки не оценили главные адресаты — украинцы. Беженцы, живущие сейчас в Латвии, где запланирован один из первых концертов, отказались идти на выступление. Попытка проявить сердобольность обернулась очередной волной хейта со стороны поклонников.

Накануне шоу в городах тура стали появляться афиши, на которых было указано, что украинцы могут приобрести билет со скидкой 50%. Однако сами адресаты благотворительного акта заявили, что ожидали бесплатного приглашения. Другие сочли «льготу» оскорбительной. Так, уверены пользователи, Лобода в очередной раз заработает на соотечественниках, притворившись сострадательной и сочувствующей.

Певица знает, что финансовое положение беженцев в Латвии оставляет желать лучшего, однако почему-то думает, что у них найдутся деньги на развлечение, хоть и за полцены. Все, что поняли из афиши поклонники — у Лободы иссякают запасы, и пора организовать новый чем по еще открытым для нее странам. А украинцы якобы купятся на ее антироссийские высказывания и бросят свою монетку в звездную копилку. Теперь и даром не нужны подачки, передает настроения зрителей Telegram-канал «Я все вам расскажу».

Стоит отметить, еще в момент объявления о гастрольном туре Светлана Лобода говорила, что часть собранных на выступлениях средств будет направлена на восстановление ее родного города Ирмень. Прежде она подробно освещала свою помощь малой родине, отмечая, что уже вложила в нее три миллиона собственных гривен (более 6,6 миллиона рублей).

Ранее, писал 5-tv.ru, продюсер Павел Рудченко предрек скорую нищету Светлане Лободе.