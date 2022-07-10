Опубликованы кадры обстрела Луганска ВСУ из замаскированной под грузовик РСЗО

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЛДНР регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Тактика украинских войск похожа на действия террористов в Сирии и Ливии.

В сети опубликованы кадры обстрела Луганска. Украинские военные обстреливали город из ракетной системы залпового огня (РСЗО). Оружие было замаскировано под грузовой гражданский автомобиль.

Направляющие для ведения огня были скрыты в кузове «Газели», а сверху их дополнительно накрыли тентом. Залп ракет производился из жилой застройки. На записи также можно увидеть дальнейшее уничтожение РСЗО российскими войсками. Кому принадлежало вооружение из видео непонятно. Подобную тактику использовали боевики в Сирии и Ливии в противостоянии с правительственными войсками, пишет РИА Новости.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР обратились за помощью к Москве в защите мирного населения от геноцида киевской власти. В ответ на действия РФ страны Запада и ЕС начали санкционную политику и поставки оружия украинским националистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЛНР взяла под контроль Григоровку.