Медики назвали самый вредный сорт пива, который быстро состаривает организм

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Наиболее безвредным алкогольным напитком является светлое пиво, ибо в нем нет такого огромного количества сахара и углеводов.

Сладкое пиво является самым вредным из сортов этого напитка и быстро изнашивает здоровье человека. Помимо этого, любая его разновидность очень обезвоживает организм, что приводит к плачевным последствиям.

«Пиво не обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и фактически обезвоживает вас. Когда вашему телу не хватает воды, это может ускорить старение организма, поскольку такие напитки, как пиво, забирают влагу, которая могла бы поддерживать влажность вашей кожи, и вместо этого вызывают ее высыхание» — сказала сертифицированный врач-диетолог и официальный представитель Национальной академии питания и диетологии Роксана Эхсани.

Рекордсменом по состариванию человеческого тела эксперт назвала пивной напиток, в который дополнительно намешивают источники сахара. Например, пиво с лимонадом. Такая смесь создает очень сладкий алкоголь, что оказывает максимальный вред здоровью.

«Напитки с высоким содержанием сахара на самом деле не являются питательными, и их употребление должно быть ограничено. Но когда вы смешиваете с ними пиво, получается очень вредный для здоровья коктейль. Я бы посоветовала вам пить его только в особых случаях или как можно больше ограничивать его потребление», — порекомендовала Эхсани.

Альтернативой сладкому алкоголю может стать светлое пиво. Именно оно наименее калорийно и не содержит в себе предельного количества углеводов и сахаров. Однако врач отметила, что и светлый напиток может навредить, если употреблять его слишком много, передает EatThis.

«Согласно диетическим рекомендациями, для американцев на 2020-2025 годы, женщинам советуют выпивать один бокал пива в день, а мужчинам — два», — отметила диетолог.

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