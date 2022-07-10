Самые яркие новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Медики назвали самый вредный сорт пива, который быстро состаривает организм

Эмилия Малинина 289

Врач Эхсани назвала сладкое пиво одним из самых вредных сортов этого напитка

Медики назвали самый вредный сорт пива, который быстро состаривает организм

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Наиболее безвредным алкогольным напитком является светлое пиво, ибо в нем нет такого огромного количества сахара и углеводов.

Сладкое пиво является самым вредным из сортов этого напитка и быстро изнашивает здоровье человека. Помимо этого, любая его разновидность очень обезвоживает организм, что приводит к плачевным последствиям.

«Пиво не обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и фактически обезвоживает вас. Когда вашему телу не хватает воды, это может ускорить старение организма, поскольку такие напитки, как пиво, забирают влагу, которая могла бы поддерживать влажность вашей кожи, и вместо этого вызывают ее высыхание» — сказала сертифицированный врач-диетолог и официальный представитель Национальной академии питания и диетологии Роксана Эхсани.

Рекордсменом по состариванию человеческого тела эксперт назвала пивной напиток, в который дополнительно намешивают источники сахара. Например, пиво с лимонадом. Такая смесь создает очень сладкий алкоголь, что оказывает максимальный вред здоровью.

«Напитки с высоким содержанием сахара на самом деле не являются питательными, и их употребление должно быть ограничено. Но когда вы смешиваете с ними пиво, получается очень вредный для здоровья коктейль. Я бы посоветовала вам пить его только в особых случаях или как можно больше ограничивать его потребление», — порекомендовала Эхсани.

Альтернативой сладкому алкоголю может стать светлое пиво. Именно оно наименее калорийно и не содержит в себе предельного количества углеводов и сахаров. Однако врач отметила, что и светлый напиток может навредить, если употреблять его слишком много, передает EatThis.

«Согласно диетическим рекомендациями, для американцев на 2020-2025 годы, женщинам советуют выпивать один бокал пива в день, а мужчинам — два», — отметила диетолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лучше пить спиртное в жару.

Новости партнеров

Новости СМИ2