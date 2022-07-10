Экс-президент США Трамп: в случае победы на выборах не допустил бы конфликта на Украине

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По мнению экс-президента США, нынешний американский лидер Джо Байден привел страну в состояние упадка и превратил в «свалку криминала».

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы его переизбрали на второй срок в 2020 году, конфликта на Украине удалось бы избежать. Такого исхода противостояния Донбасса и подключения России с ее спецоперацией можно было избежать, уверен политик. Соответствующие заявления он озвучил выступая перед своими сторонниками в Анкоридже в штате Аляска. Событие транслировал ряд американских телеканалов.

Известно, что линию нынешнего главы государства Джо Байдена Трамп считает провальной. Именно его винит в доведении страны до состояния упадка и свел на нет труды предшественников. В прежних речах политик обвинял действующего президента в превращении Штатов в «свалку криминала» из-за расцветшей преступности, незащищенных границ и трусости верхушки, пытающейся быть политкорректной, вместо того чтобы защищать граждан.

При Трампе Америка была бы другой. В частности, он не позволил бы запустить экономику до рекордной инфляции, не допустил потери Вашингтоном «энергетической независимости», позорного вывода войск из Афганистана и ситуации на Украине — она, полагает экс-президент, будет только ухудшаться.

«Этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе. Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — заявил Дональд Трамп.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Ей предшествовало очередное обострение на границах с Украиной и ряд обстрелов со стороны ВСУ по городам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Москва отозвалась на призыв о помощи от глав атакованных территорий и присоединилась к ополчению. Президент России Владимир Путин назвал целями военного присутствия в Незалежной денацификацию и демилитаризацию киевского режима и спасение жителей Донбасса, которые подвергаются «геноциду и издевательствам» последние восемь лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как демократы США во главе с 79-летним Джо Байденом окончательно скомпрометировали себя в ходе предвыборной кампании.