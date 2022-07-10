L’Espresso: Кипр теряет большие деньги из-за своих санкций и отсутствия туристов из РФ

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Когда авиасообщение между странами было открыто, то именно российские путешественники стали теми, кто приносил островному государству больше всего доходов.

Кипр скоро погрязнет в тяжелом экономическом кризисе из-за сокращения турпотока из России, который начался после присоединения островного государства к антироссийским санкциям.

Уже на протяжении нескольких десятилетий Кипр плотно сотрудничал с российскими инвесторами и радушно принимал русских туристов. В стране даже есть город Лимассол, большая часть жителей которого — русскоговорящая. В нем обитает 50 тысяч свободно говорящих на русском языке человек. Как отмечает журнал L'Espresso, это место считается «памятником дружбы между маленьким островом и российским гигантом».

«Но сейчас страна-член Европейского союза присоединилась к политике санкций против Москвы, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, теперь висит на волоске», — говорится в издании.

Когда авиасообщение между РФ и Кипром было открыто, то именно российские путешественники были теми, кто готов был больше всех платить за отдых. Теперь же, как подчеркивает журнал, ссылаясь на подсчеты местных властей, в связи с сокращением приезда россиян островное государство рискует потерять более 600 миллионов евро.

Как отметил председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус, «маленький остров платит несоразмерную цену» за санкции против РФ по сравнению с остальными недружественными странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по словам финского журналиста, иностранные туристы сильно тоскуют по РФ.