Продюсер Рудченко рассказал о скорой бедности Лободы после отказа от России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В США и Европе хватает своих артистов, поэтому вокалистка никому не нужна за границей.

Украинскую исполнительницу Светлану Лободу ждет нищета после ухода из российского шоу-бизнеса. Об этом сообщил музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Отечественную сцену звезда эстрады покинула вскоре после начала спецоперации России по защите Донбасса. Тогда артистка сделала ряд провокационных заявлений против РФ и своих фанатов, вернувшись на Украину. Примечательно, что сограждане не приняли Лободу и обвинили ее в лицемерии из-за показательного видео, на котором та со слезами говорила гадости о России. Многие посчитали ее «метания» желанием усидеть на двух стульях. Подтверждая это, вскоре Светлана сообщила о готовности выступать для русских поклонников за границей, но за круглую сумму.

Продюсер Рудченко присоединился к числу раскритиковавших звезду коллег по цеху. Он уверен, что раз вокалистка больше не нужна ни Украине, ни России — то начнет гастролировать по США и Европе, ведь уже накопленные деньги имеют свойство заканчиваться. Однако за границей хватает своих артистов, в числе которых Лобода быстро затеряется.

«Российские и украинские артисты гастролируют, прежде всего, для эмигрантов из стран СССР. Они являются их целевой аудиторией, поскольку слушают свои радиостанции, на которых крутятся знакомые им исполнители», — рассказал он в интервью с «Экспресс газетой».

Помимо украинской публики возвращению Светланы Лободы не рады и некоторые коллеги по цеху. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Тина Кароль пытается устранить соперницу.