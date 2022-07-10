Карпович заявила о поиске покоя на Мальдивах, пока Прилучный отдыхает в Армении с Брутян

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Актриса с радостью делится эмоциями и живописными кадрами из своего незабываемого путешествия.

Актриса Мирослава Карпович прекрасно проводит время на Мальдивах, пока публика жалеет ее из-за расставания с коллегой по цеху Павлом Прилучным. В каждом посте звезды сериала «Папины дочки» поклонники и журналисты пытаются найти зацепку — намек на тоску об ушедшей любви и прочие сентиментальности. Но в последних постах артистки только солнце, пляжи, яркие купальники и бирюзовые волны.

По словам Карпович, она нашла на экзотических островах лучшее место для покоя, гармонии, единения с собой и природой, поисков баланса и настроя на трудовые городские будни. Актриса занимается энергетическими практиками, поддерживает «форму и ее содержание», вкусно ест и примеряет на себя местные обычаи. Так, российская знаменитость повторяет целебные слова прощения, любви и благодарности Ho`oponopono (Хоопонопоно — гавайская практика для счастливой жизни).

«Здесь нет счета времени, у всех прохожих добрые приветливые лица, теплые мягкие ладоши при рукопожатии, тут жарят рыбу, обваляв ее в кукурузной муке, приготавливая на отдельной сковороде с серповидной ручкой, маслины с сыром и большой цветок бузины в хлебных крошках. А после подают кофе с мастикой, розовым рахат-лукумом и пирогом из фиников», — сладко поделилась мальдивскими удовольствиями Карпович.

Фото: Instagram* / m1r0slava_karpovich

На фото хрупкая актриса в ярком купальнике позировала в шпагате на фоне бассейна, создающего иллюзию слияния с океаном. Настроение последних постов выдержано идеально — как морская звезда, артистка танцует на водной глади. В конце своего рассказа Мирослава Карпович поблагодарила всех своих поклонников и тех, кто находится рядом в ее приключении, за прожитый день и незабываемые впечатления.

Экс-возлюбленный актрисы Павел Прилучный тем временем тоже путешествует — с новой избранницей и коллегой Зепюр Брутян. Два года назад артист развелся с Агатой Муцениеце, родившей ему сына и дочь, потом встречался с Карпович, однако тщательно скрывал роман от посторонних глаз. Однако счастьем с 26-летней армянской красавицей не делиться, похоже, не может. Ранее 5-tv.ru публиковал романтичное видео с Павлом Прилучным и Зепюр Брутян на фоне горы Арарат.

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