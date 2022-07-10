Юшкевич об отношении Хаматовой к СВО: «Выбор срежиссирован ее покровителями»

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Актер заявил, что его бывшей коллеге по театру «Современник» сейчас «не очень хорошо».

Заслуженный артист РФ Сергей Юшкевич назвал срежиссированным выбором сверху позицию экс-коллеги по театру «Современник» Чулпан Хаматовой. По мнению актера, бежавшей в Латвию и осуждающей политику РФ звезде пришлось плясать под чужую дудку, однако такое решение она могла принять только самостоятельно. При этом как друг и соратник он сожалеет о непростом положении Хаматовой и сочувствует ей.

Юшкевич родился на Украине, но не последовал примеру многих знаменитых соотечественников и не стал на сторону Киева после начала спецоперации по защите Донбасса. Он понимает, что бои больно бьют по обеим сторонам конфликта. На Западной Украине живет мама актера, получает в пересчете на рубли пенсию в три тысячи — многие годы, говорит артист, население страны живет в крайне тяжелых условиях. К военным, сражающимся сейчас за родину, он относится с уважением и благодарностью, в отличие от бывшей коллеги Хаматовой.

Сергей Юшкевич, заслуженный артист РФ; www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

«Я переживаю за нее. Сейчас ей не очень хорошо, как бы она это ни скрывала. Но таков был ее выбор. Возможно, он был спровоцирован и срежиссирован ее покровителями, но она его сама сделала. Я по ней скучаю, 30 лет вместе работали. Для меня равных ей нет. В этой маленькой женщине — стихия. Она очень эмоциональный человек, искренний и беспощадный к самой себе», — сказал о ней Юшкевич в интервью «Вечерней Москве».

В одном из интервью латвийской прессе Хаматова заявила, что спецоперацию на Украине мог бы остановить спектакль «Горбачев» с ее участием. Если бы его показывали по телевизору вместо политических ток-шоу хотя бы месяц, военного конфликта бы не произошло, отметила актриса. После поправила себя и назвала наивным человеком, мечтающем о мире, наполненном одной лишь любовью.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. Москва присоединилась к ополчению Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) после очередного обострения на границах с Украиной и ряда обстрелов со стороны ВСУ по мирному населению, в том числе с использованием тяжелой артиллерии.

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