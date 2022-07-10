Миллионы британцев рискуют стать нищими из-за роста цен на электричество

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Жителям Соединенного Королевства будет нужна сильная поддержка от правительства, однако сможет ли Лондон ее обеспечить — большой вопрос.

Нищета и голод грозят жителям Великобритании из-за резкого роста цен на электроэнергию. Об этом сообщил британский защитник прав потребителей Мартин Льюис, предупредив о риске появления огромного количестве англичан, которые будут страдать от бедности.

«В этом году домохозяйства столкнутся с беспрецедентным увеличением счетов в зимний период, предупреждают аналитики. В свою очередь, защитник прав потребителей Мартин Льюис сказал, что „миллионы“ впадут в нищету», — пишет издание The Daily Mail.

Как спрогнозировала консалтинговая компания Cornwall Insight, уже в начале 2023 года ценовой порог на газ и электричество для граждан Великобритании установит новый рекорд в 3364 фунтов стерлингов (примерно 250 тысяч рублей — Прим. ред.). Подобные перемены могут значительно изменить повседневную жизнь британцев.

Чтобы не допустить трагических последствий, местным жителям будет нужна сильная поддержка от правительства. Но насколько Лондон сможет уберечь население от нищеты — большой вопрос, пишет издание.

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