Байден назвал свой визит в Саудовскую Аравию важным для противостояния РФ и КНР

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Президент США глава собирается встретиться с принцем Мухаммедом бен Сальманом, которого обвиняли в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Президент США Джо Байден назвал цель своего визита в Саудовскую Аравию. По его словам, поездка важна с точки зрения противостояния с Россией и Китаем.

«Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной и безопасной. Нам необходимо противостоять российской агрессии и занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем», — заявил он.

Также президент США отметил, что правительство Саудовской Аравии якобы согласно сотрудничать с американской стороной для расширения нефтяных поставок на мировой рынок и понижения стоимости на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ближневосточный регион стал намного безопаснее и стабильнее за последний год, сообщает The Washington Post.

Американский лидер собирается провести ряд встреч с саудовскими госслужащими, чтобы осудить перспективы сотрудничества. В их список входит наследный принц Мухаммед бен Сальман, которого американцы обвиняли в вероятной причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Когда Байден взошел на пост президента, то обещал бороться с подобными нарушениями прав человека. Тогда американские власти ввели санкции против принца и придерживались неукоснительной позиции, но теперь президент США повел себя совершенно иначе.

Как объяснил сам Байден, он не собирался разрывать сотрудничество с таким серьезным стратегическим партнером как Эр-Рияд. Подобные «метания» Байдена возмутили не только жителей США, но и Конгресс, представители которого остро реагируют на контакты с королевством и его правительством.

Ранее 5-tv.ru публиковал, что Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу.