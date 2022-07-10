ЛНР взяла под контроль Григоровку и продолжает наступать на Северск и Серебрянку

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По словам посла республики в РФ Родиона Мирошника, позиции держат в основном насильно мобилизованные боевики ВСУ.

Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) и России продолжают движение в сторону Северска, а также военные действия по освобождению населенного пункта Серебрянка. Союзные войска взяли под контроль Григоровку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР Родион Мирошник.

«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск. Местные жители отмечают, что боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений», — написал он.

Как отметил посол, исход противостояния в Северске очевиден уже сейчас — украинские формирования не смогут долго сдерживать наступление. Некоторые подразделения тайно оставляют свои позиции и бегут из города. Но и уходя, они пытаются обстреливать уже освобожденные территории. На месте остаются по большей части насильно мобилизованные бойцы.

Родион Мирошник, чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России; www.globallookpress.com / Alexander Rekun

По словам Мирошника, снаряды бегущих с поля боя солдат ВСУ прилетали в Новодружеск — пригород Лисичанска. Предварительно, погибших нет, однако сам факт атаки говорит, что чувствовать себя в безопасности жители ЛНР смогут только после разгона националистов в радиусе действия самого дальнобойного оружия украинской армии.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва отозвалась на призыв о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ДНР) и подключилась к боевым действиям после очередного обострения на границах с Украиной и ряда артобстрелов со стороны ВСУ по мирному населению.

Президент России Владимир Путин назвал целями военного присутствия в Незалежной денацификацию и демилитаризацию киевского режима и спасение жителей Донбасса, которые подвергаются «геноциду и издевательствам» последние восемь лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, двое солдат бундесвера планировали взорвать Крымский мост, чтобы нарушить канал снабжения российской армии.