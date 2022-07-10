Саша Спилберг заявила о домогательствах со стороны Николая Соболева

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Знаменитые блогеры долгое время на дух не переносили друг друга. В чем причина такой ненависти?

Блогер и ведущая Саша Спилберг заявила о домогательствах со стороны ее коллеги по цеху Николая Соболева. Раньше молодые люди на дух не переносили друг друга, парень при случае пытался задеть девушку, ее это обижало. Но год назад она решилась на неожиданный шаг — пригласить соперника в свой авторский подкаст, чем удивила поклонников. Беседа прошла на дружеской ноте.

Ответ на вопрос, зачем Спилберг решилась на диалог с Соболевым, пыталась узнать ведущая YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» Наташа Гасанханова. Гостья пояснила, что на самом деле очень уважает коллегу и с ним интересно общаться. Более того, девушке удалось его разговорить настолько, что он поделился подробностями личной жизни — ей это было приятно.

Вместе с тем ведущая попыталась раскрыть детали истории с приставанием Соболева к Спилберг, но она была немногословна

«Да, приставал, — призналась она. Но больше поддерживать тему не захотела, объяснив это тем, что наладила отношения с бывшим обидчиком — Я не считаю корректным, учитывая данное положение вещей сейчас возвращаться к этой ситуации. Я думаю, что это будет не совсем этично», — добавила блогер.

Девушка также объяснила, почему во время интервью с Соболевым она заливалась румянцем. По ее словам, она начинает загораться, когда собеседник впускает ее в личное пространство. Особенно, если это делает человек противоположного пола.

«Мне кажется, мужчинам раскрываться тяжелее, особенно, когда это глубокий и умный человек как Коля. Прикольно, когда понимаешь: „О, здорово! Мы друг другу доверяем“», — отметила блогер.

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