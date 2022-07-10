Пушков: западные лидеры переоценивают свои силы по поддержке Украины

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«Политическая вечеринка» для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уже закончилась. Это же скоро может произойти и с другими помощниками киевского режима, считает сенатор.

Западные лидеры переоценивают свои силы по поддержке Украины, когда обещают помогать «столько, сколько потребуется». Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«Давая обещания Украине поддерживать ее „столько, сколько потребуется“, западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — объяснил политик в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков отметил, что «политическая вечеринка» для британского премьер-министра Бориса Джонсона, который выставлял себя активным помощником киевского режима, уже подошла к концу. Сенатор предположил, что такая же участь скоро настигнет и других западных лидеров.

Ранее немецкий журналист Ульрих Райц заявил о трех так называемых рычагах российской стороны, от которых напрямую зависит Запад. Именно эти три преимущества делают РФ сильным противником. Первый из них — газ, второй — мир, последний — партнер.

По мнению публициста, западный мир не сможет изолировать нашу страну от всей планеты, ведь сам зависит от российских энергоносителей. Также нужно помнить о том, что далеко не все государства считают РФ агрессором и, в конце концов, нельзя забывать о членах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которые выступают против недружественных России стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рассекречены переговоры США и стран Запада об окончании конфликта на Украине.