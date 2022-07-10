Уехавшая Лазарева пожаловалась на дискриминацию в Италии: «Невозможно жить»

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Ранее телеведущая неоднократно критиковала действия родной страны, за что подверглась осуждению со стороны россиян. За границей, как оказалось, нормально жить у нее тоже не получается.

Телеведущая Татьяна Лазарева не смогла воспользоваться своими деньгами в зарубежном банке. Причина неприятной ситуации — наличие российского паспорта. Артистка сильно возмутилась такому исходу событий и назвала это дискриминацией.

Стоит отметить, что ранее Лазарева ни раз высказывалась против россиян и действий родного государства. Более того, юмористка делала заявления, дискредитирующее действия ВС РФ на украинском телевидении. Это задело не только ее бывших коллег по цеху, но и российскую публику. Теперь же, когда артистка сама столкнулась с трудностями, то взывает к справедливости и заявляет о дискриминации.

«Многие уехавшие из России действительно не имеют возможности здесь легализоваться — им просто не открывают счета в банках: мол, у вас российский паспорт, извините. И это жуткая дискриминация! Даже мне заблокировали счет в какой-то момент, пришлось прийти к ним и сказать: „Але, ребята, у меня счет в вашем банке уже 15 лет! Какие вдруг претензии?!“ И мне его разблокировали. Объяснять, что в современном европейском мире невозможно жить без счета в банке, я тут не буду», — приводит слова Татьяны StarHit.ru.

Как писал 5-tv.ru, после всех выходок телеведущая все равно планирует вернуться в Россию. В сделанных ранее заявлениях Татьяна Лазарева, видимо, не видит ничего постыдного и даже не собирается извиняться.