Ксения Собчак показала фото с очередного отпуска: «Не верю!»

Фото: Instagram* / xenia_sobchak

Предположительно, телеведущая проводит время на Эгейском побережье Турции.

Телеведущая Ксения Собчак, как и планировала, улетела в отпуск. Еще неделю назад она рассказывала подписчикам в соцсетях о том, что намерена отправиться на Эгейское побережье Турции. Там, по мнению светской львицы, есть все для прекрасного семейного отдыха — сервис, инфраструктура, красивые виды. Предположительно, звезда остановилась там, где и хотела. По крайне мере первым фото с пляжного отдыха Собчак уже поделилась.

«Отдых. Не верю», — написала ведущая в своем Telegram-канале. Пока журналистка ограничилась одним снимком, на котором запечатлены ее ноги, пляжная сумка и море.

Telegram / ksbchk

Фолловеры тут же бросились комментировать снимок теледивы. Кто-то усмотрел в нем рекламный ход, кто-то — желание похвастаться. Некоторые вообще не оценили пейзаж, приняв море за Азовское или Каспийское.

«А может и сумка в подарок за фотографии?»

«Что за грязюка между вами и морем? А где белый чистый песочек?»

«Море Каспийское или Азовское?» — не удержались подписчики.

Сама же ведущая пока никакой ясности не внесла, где и с кем она проводит свои очередные каникулы. Но, вероятнее всего, ей хорошо, и пусть завидуют злопыхатели.

Кстати, после начала спецоперации телеведущая успела побывать в Израиле вместе со своим сыном Платоном. Общественность и журналисты предполагали, что звезда могла покинуть Россию навсегда, но Собчак все домыслы опровергла, вернувшись на родину к своему супругу Константину Богомолову. Накануне он представил новый спектакль, и жена разделила с ним это радостное и важное для него событие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксению Собчак заподозрили во второй беременности. Подписчики увидели у теледивы округлившийся живот.

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