Вовк пожелала Пугачевой не возвращаться: «Пусть живет и царствует в Израиле»

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Бывшая телеведущая «Песни года» считает, что теперь Примадонна поет ерунду.

Знаменитая телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что думает о творчестве покинувшей Россию Алле Пугачевой и ее обожателях. На ее памяти — блестящие песни Примадонны, которые та, в частности, исполняла и на одном из главных телевизионных проектов страны «Песня года». И этот репертуар несопоставим с тем, чем певица радовала российскую публику последнее время.

«Обожавшие ее мужчины давно уже не создают ей ничего такого, что было бы интересно, что хотелось бы послушать. Раньше она пела о том, что все нам близко и понятно. А теперь поет какую-то ерунду. Да бог с ней, пусть живет и царствует в своем Израиле», — сказала Вовк в интервью изданию dni.ru.

Телеведущая отметила, что ее вообще смущает современная эстрада. Все, что поют сегодня молодые артисты, она не принимает ни сердцем, ни душой. Другое дело — советская эпоха, когда звучали выдающиеся произведения, наполненные смыслом, энергетикой и высокими мотивами, считает Вовк.

«Поэтому пустые песни сегодняшнего дня мне неинтересны, я даже не слежу за молодыми артистами», — пояснила она.

Также Ангелина Вовк нелестно высказалась о сценических образах молодых музыкантов. По ее мнению, они вульгарны и топчут что-то святое.

«Я перешла на классику. Поскольку даже от той же Пугачевой уже не захотела бы что-то слышать», — заключила знаменитость.

Англелина Вовк стояла у истоков музыкальной телепередачи «Песня года». Она вела проект с 1988 по 2006 годы. В частности, много раз объявляла выход на сцену певицы Аллы Пугачевой — и когда та пела легендарные песни «Миллион алых роз», «По секрету всему свету», и более поздний репертуар — «Любовь, похожая на сон», «А я в воду войду», «Позови меня с собой» и другие произведения. Сегодня Вовк редко появляется в публичном пространстве, в телевизионных передачах она в основном участвует в качестве эксперта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ангелина Вовк развелась со своим супругом спустя 16 лет брака.

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