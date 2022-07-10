Актриса Полина Агуреева дала концерт в Донбассе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Telegram / zakharprilepin

Певица выступила в зоне СВО вместе с участниками «Мастерской Петра Фоменко», чтобы поддержать местных жителей в непростые времена.

Актриса театра и кино Полина Агуреева вместе с участниками «Мастерской Петра Фоменко» посетили Донбасс. Туда артисты приехали с целой концертной программой, чтобы поддержать местных жителей, которые сейчас переживают непростые времена. Об этом в Telegram-канале рассказал писатель и политик Захар Прилепин, поделившийся фрагментом выступления звездных гостей.

«И вот она приехала с концертом поддержать жителей Донбасса. И говорит: „Мы не можем не победить“. Полина! Вы прекрасны», — написал он.

Прилепин добавил, что является фанатом Агуреевой еще со времен фильма «Эйфория», в котором она сыграла главную роль, а режиссером выступил ее бывший супруг Иван Вырыпаев. Удивительным, по мнению общественного деятеля, в этой истории стало то, что Иван сейчас живет в Польше и проклинает Россию. Полина же оказалась по другую сторону баррикад, сохранив верность родине.

«Как все в этом мире удивительно. Полина — донская казачка по происхождению. И при всей своей тонкости она — втайне не только девочка, но, когда надо — еще и мужик, и огромный русский человек. А ее бывший муж — нет. Ни первое, ни второе», — прокомментировал писатель.

Telegram / zakharprilepin

Полина Агуреева известна не только по работе в фильме «Эйфория», зрителям она запомнилась и по картинам «Ликвидация», «Исаев», «Куприн», «Жизнь и судьба» и другим. По мнению кинокритиков, актриса обладает умением творить в разных амплуа. При этом имеет незаурядный вокал и пластику. Чаще всего артистку можно увидеть в драматических ролях, которые блестяще ей даются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из российских артистов еще успел побывать в Донбассе. В их числе, к примеру, Владимир Машков и Евгений Миронов.