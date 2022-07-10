Серов попросил дочь Мишель быстро съехать от него: «Перевозили все в один день»

Фото: Instagram* / mishel_serova

Девушка была вынуждена искать вместе с наследниками и супругом новое жилье. Подписчики подозревают, что звездный отец остался один из-за трудного характера.

Дочь Александра Серова Мишель вместе с мужем и детьми была вынуждена съехать от звездного отца. Новым местом жительства молодой семьи стал загородный дом на Киевском шоссе. Там они находятся уже неделю и обустраивают быт. Выбора супругам Александр не оставил — захотел побыть один и попросил обеспечить ему покой. Об этом Мишель рассказала в своих соцсетях.

«Месяц назад папа поднял эту тему, ему нужно побыть одному, чтобы восстановиться, отдохнуть от всего, набраться сил. Он попросил нас съехать, так как сейчас он не в том состоянии. Вернувшись из Бодрума, он попросил нас собраться дня за три, чтобы не растягивать этот момент переезда. Собственно, поэтому мы перевозили все в один день», — рассказала певица.

Девушка пояснила, что со звездным отцом Александром Серовым она вместе с семьей жила по его же просьбе, полтора года назад он сам на этом настоял. Молодые заселились в коттедж, расположенный рядом с домом певца, на одном участке. Всем было хорошо — часто виделись, при этом не надоедали друг другу. Однако артисту вдруг захотелось одиночества.

Подписчики Мишель заподозрили, что отец с дочерью могли поссориться на фоне такой просьбы, а кто-то предположил, что всему виной — трудный характер Серова или новый роман. Но дочь певца пояснила, что никакой ругани не было, да и не в женщине дело. Видимо, девушка старается с пониманием относиться к желаниям звездного папы.

Telegram / mishellserova

Мишель Серова, как и ее отец, строит певческую карьеру. Параллельно растит двоих детей: сына и дочь, рожденных в браке с бизнесменом по имени Роман. Младшему ребенку артистки всего около пяти месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дочь Александра Серова против его отношений с молодыми женщинами.

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