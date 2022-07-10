Константин Меладзе воссоединился с бывшей женой в Италии при Вере Брежневой

Фото: Instagram* / ververa

Поклонники теряются в догадках, как буду уживаться вместе бывшая и нынешняя супруги продюсера.

Музыкальный продюсер Константин Меладзе, уехавший из России с началом спецоперации, предположительно, воссоединился с бывшей супругой Яной Сумм. Она и их совместные дети могут сейчас находиться в Италии, пишет издание ФАН.

В материале отмечается, что у Константина и его супруги Веры Брежневой есть квартира в курортном городе Форте-деи-Марми. Там до недавнего времени супруги жили вместе с младшей дочерью Веры Сарой. Сейчас к ним, возможно, присоединились Яна и ее трое детей от Меладзе, которых он перевез из Киева.

Поклонники звездной четы гадают, долго ли они смогут продержаться под одной крышей с бывшей семьей продюсера. Возможно, придется потерпеть друг друга из-за безвыходного положения. Ведь финансовая ситуация у Константина сейчас непростая — из-за переезда разорваны контракты, да и группа «ВИА Гра» приостановила гастроли.

Instagram* / yanasumm

Кстати, Константин Меладзе и Яна Сумм были женаты целых 19 лет. Разорвала отношения пара в 2013-м году, а через два года продюсер женился на своей подопечной из группы «ВИА Гра» Вере Брежневой. Вместе с тем бывшая жена осталась на Украине с тремя детьми, из которых один ребенок страдает тяжелой формой аутизма. Позже Яна Сумм рассказывала, что как-то, подозревая мужа в неверности, набрала Брежневой, чтобы развеять сомнения. Но та соврала, отметив, что с известным продюсером ее связывают только рабочие отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что не поддержавший спецоперацию певец Валерий Меладзе дает закрытые концерты в России, а также выступает за рубежом.

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