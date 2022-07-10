МИД Канады объявил о планах расширить санкции в отношении России
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
Бизнес получит два месяца на то, чтобы завершить контракты с российскими предпринимателями после введения новых рестрикций.
Канада планирует расширить санкции в отношении России. Об этом сообщили в МИД североамериканской страны.
«Министр иностранных дел Мелани Жоли <…> сегодня (9 июля — Прим. ред.) объявила, что Канада намерена ввести дальнейшие санкции в отношении России», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что новые рестрикции затронут газовый, нефтяной и химический сектора российской экономики в части промышленного производства.
«Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — уточняется в заявлении МИД Канады.
После расширения санкций канадские бизнесмены получат 60 дней на завершение контрактов с российскими коллегами из указанных областей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канада расширила список российских персон, которые подпадают под санкции. Всего под новые рестрикции попали 29 физических и 15 юридических лиц, включая официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Она в ответ выразила удивление, что только сейчас оказалась под канадскими санкциями.