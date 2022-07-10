Лолита попросила задержать вылет самолета с пассажирами из-за желания поспать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / lolitamilyavskaya

Певица не собиралась вставать с дивана в аэропорту и чуть не пропустила свой рейс.

Певица Лолита Милявская вновь удивила поклонников своей прямотой и нестандартным поведением. Все происходило в аэропорту, где артистка сладко задремала на диване — так, что едва не пропустила рейс. Разбудить звезду пытался ее помощник Алексей, но в ответ артистка обратилась к нему с необычной просьбой. Видеокадрами диалога Лолита поделилась в соцсетях.

«Лех, а ты можешь самолет из-за меня задержать? Хоть раз, чтобы все начали обсуждать, что из-за меня, известной артистки, самолет задержали?» — поинтересовалась Лолита.

После этих слов артистка демонстративно накрыла голову сумкой и, видимо, вновь отправилась в объятия Морфея.

Впрочем, очевидно, что Лолита, просто шутила в свойственной ей манере по поводу самолета. Все остальное было правдой. Причем в таких обстоятельствах она и ее коллеги оказываются очень часто. Это на концертах артист выходит на сцену во всеоружии, а вот закулисной жизни звезд не позавидуешь — сплошные перелеты и недосып.

«Спать в аэропорту на диванчике — норма для любого артиста периодически. Просто знакомлю вас с закулисьем профессии», — подписала ролик поп-дива.

Поклонники артистке только посочувствовали и не упустили возможности поддержать ее добрым словом.

«Как вы выдерживаете постоянные перелеты, переезды, не представляю… Здоровья и счастья вам»;

«Лолочка, всегда красотка»;

«Лолусь, поспите сегодня хорошенько!!! Любимая наша и самая красивая девочка!!!» — написали звезде подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем накануне певица Лолита Милявская отправилась во Владивосток.

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