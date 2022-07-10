Капризы богатых: новые версии атаки акул-людоедов в Египте

Фото, видео: www.globallookpress.com / MICHAEL PATRICK O'NEILL; 5-tv.ru

Почему никто не помог погибающим туристкам — вопрос. К слову, спасатели были на месте, но они скорее здесь как декорации. Если что случится, то и скорую не дождетесь.

Причуды богатых отдыхающих, либо жара могли стать причинами нападения акул на туристов в Хургаде. По одной из версий — хищных рыб к побережью могли привлечь сброшенные в море с кораблей туши овец, которых массово везли по морю в арабские страны к празднику. Животные не выдерживают жары в трюмах и от них избавляются по дороге.

У этой версии есть весомые аргументы — серия нападений акул в 2010 году в у побережья Шарм эль Шейха произошла также после того, как с корабля выбросили погибших при перевозке животных.

Новые нападения подпортили имидж другого популярного курорта — Хургады. Там есть район Сахль Хашиш, «Зеленая Долина». Это новый туристический кластер, где от горизонта до горизонта отели, причем недешевые, с полями для гольфа и площадками для верховой езды. По еще одной версии, как раз для привлечения богатых туристов, местные предприниматели подкармливают акул, чтобы прогулки на катере, морские сафари, были более зрелищными. Погибли две туристки — одна из Австрии, другая из Румынии.

Власти Египте отреагировали традиционно: закрыли десять километров пляжей в районе нападения и сейчас гоняют съемочные группы с побережья, чтобы репортажи не распугали и без того напуганных туристов. По восточной традиции, суровые запреты соблюдают далеко не все отели. И часть пляжей открыта.

По мнению Каира — нет повода для паники, от медуз погибает больше пловцов. Для турагентов появление акул-людоедов не является форс-мажором и отменить тур без штрафа невозможно. Так что те, кто уже купил путевки все-таки едут, на свой страх и риск.

Насколько опасно сейчас купаться в Красном море и почему именно русские бросились спасать атакованную туристку узнал Кирилл Воробьев.

Вот так сейчас выглядят места некогда паломничества туристов. Абсолютно пустые египетские пляжи в разгар сезона отпусков. К воде даже спустя неделю после кровавого ЧП идут единицы! Кадры, как акула раздирает женщину рядом с этим пирсом облетели все мировые СМИ.

«Саму пасть, как она откусывает руку, я видел. Там было бурление такое. Даже на первом кадре, который мне удалось снять, там видно бок акулы и он не меньше метра», — рассказывает очевидец.

Сергей в момент нападения был на пирсе. Успел вовремя включить запись. Теперь эти кадры помогают ученым определить, что за вид заплыл на мелководье. Пока основная версия, что это была — тигровая акула. Одна из самых агрессивных и самых больших. Длиной не меньше четырех метров.

Вечером сильный отлив и вода начинается в самом конце пирса, где и погибла женщина. Купаться вечером в Красном море — категорически нельзя. Правило — нарушили. Именно на закате хищники выходят на охоту.

Почему никто не помог — до сих пор ответа нет. При этом спасатели были на месте. Но они скорее здесь как декорации. Даже в правилах безопасности записано: «Купание на свой страх и риск». А если что случится, то и скорую не дождетесь.

Добираться от отеля до ближайшего госпиталя почти 40 минут. Когда каждая минута на счету, это непозволительная роскошь. От нападения акулы уже погибли две женщины. Но власти запретили заходить в воду только в районе, где и случилось происшествие. И даже такие сомнительные ограничения держались всего три дня. Говорят, что теперь безопасно. Кстати, до сих пор непонятно поймали акулу или нет.

О нападении хищника на курорте слышали все. Но кажется, это только подогревает интерес! Каждый день сотни кораблей везут туристов наблюдать за морской живностью. И за акулами тоже. Но инструкторы уверяют — просто так зубастая не нападает. К тому же погружаться в одиночку нельзя.

«Надо минимально два-три человека. Если у тебя проблема и ты сам под водой, то кто помочь тебе? Акула как собачка, если ты боишься собачка — она будет гав-гав. Акула тоже», — объясняет на ломаном русском местный инструктор по дайвингу Абдул.

Акул встречают в воде — почти каждый день. Но это на глубине. К побережью они подплывают редко.

«Полностью защитить себя от акулы абсолютно невозможно. Но с другой стороны количество атак акулы на человека крайне невелико», — поясняет ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук институт океанологии им П. П. Ширшова Российской академии наук Дмитрий Астахов.

Потому каждый случай и вызывает такое пристальное внимание… 2010 год. Акула в Шарм-эль-Шейхе искалечила российских туристов, украинца и убила немецкую пенсионерку. Сразу пять нападений. Ольга Марцинко тогда чудом осталась жива. Акула откусила ей руку и часть бедра.

«Когда она меня укусила ощущение было, как анестезия, ну, адреналин дает анестезию, то есть боли нет», — вспоминает россиянка.

Женщине удалось добраться до пирса. Уверяет, что и тогда были проблемы с безопасностью. Номинальные спасатели, которые просто не знают как действовать в критические моменты.

«Сказали, можно войти в Красное море по колено, и остаться без ног. Это океанологи говорили».

Красное море — один из самых опасных мировых водоемов. Здесь сотни смертельно опасных обитателей. Той же акуле вообще не важно на кого охотиться. И если она попробовала человеческого мяса однажды, она будет искать его всегда. Как и 12 лет назад одна из главных версий — агрессивность связана с бесконтрольным выловом рыбы и прикормкой.

«Мы не знаем сколько этих акул, и мы не знаем откуда они взялись. Они местные или приплыли, допустим, из Индийского океана. Провокация связана с тем, что эти акулы голодны», — объясняет профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, биологический факультет, кафедра ихтиологии Кирилл Кузищин.

Потому на всех пляжах таблички, кормить рыб запрещено. Но люди все равно бросают в воду остатки пищи, чтобы приманить обитателей глубин. В итоге они сбиваются в косяки и становятся легкой добычей. И когда акула доберется, разбираться, где рыба, а где человек — не будет. Впрочем, подкормкой грешат и сами местные.

Это рыбный рынок в самом центре Хургады и обычно то, что здесь не успевают продать за день. Оно естественно портится и это либо выкидывают в море, либо используют как наживку. Вот и получается, что акулы хоть и не любят мелкую воду, но они постоянно где—то рядом с берегом. Ждут момент. И когда нападут снова — не угадать.