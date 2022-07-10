Озолотились на МРЭО: что известно о трех задержанных в Петербурге генералах МВД

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

По версии следствия, верхушка полиции Северной столицы незаконно обогащалась в течение четырех лет. Подробности об их коррупционной схеме и нажитом с ее помощью читайте в масштабном расследовании.

На этой неделе до задержаний, наконец, дошло громкое дело «Трех генералов» из Петербурга. Один — бывший начальник главка, второй — его бывший заместитель по тылу, третий — действующий начальник ГИБДД. Всех этапировали в Москву и арестовали.

По мнению следствия, верхушка невской полиции незаконно обогащалась за счет коммерческих МРЭО — пятимиллионный город был опутан их сетью. Автомобилисты вздыхали и переплачивали за обязательные процедуры, бизнес процветал и делился, с кем положено.

Кормушку прикрыли, когда вместо питерского в главк на Неве назначили «московского» генерала. Подробности в расследовании корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Генералы печальной карьеры. Главный автоинспектор Петербурга и Ленобласти Алексей Семенов в суде молчал, склонив голову. Помощник министра внутренних дел Сергей Умнов решение выслушал внешне стойко. Бывший замначальника главка МВД по Петербургу Иван Абакумов, кажется, старался скрывать эмоции.

Все трое суда будут дожидаться за решеткой. Заседание прошло в закрытом режиме. Громкий коррупционный скандал прогремел на всю страну.

Четыре года — с 2016-го по 2020-й — как сообщили в МВД, высокопоставленные полицейские незаконно обогащались, расстрачивая деньги из, по сути, благотворительного фонда. Тот самый фонд был создан в 2007 году. И пополнялся за счет частных (формально) пожертвований — с одной стороны.

А с другой, за счет денег из 11-ти частных Межрайонных регистрационных отделов ГИБДД — они появились примерно в то же время. В обычных МРЭО — очереди по ночам, запись только на недели вперед. А там — деньги быстро и без нервотрепки. Можно было получить любые услуги по оформлению машин. Ежемесячный оборот всех частных контор мог достигать 150 миллионов рублей.

«Сами частные МРЭО, мне кажется, не должны были создаваться. Они создавались, вроде как, для людей, чтобы сократить очередь. А в результате всякие мутные схемы были, машины ставили какие-то непонятные на учет», — сообщил Александр Михайлов, первый зампредседателя профсоюза сотрудников ОВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Суда под арестом вместе с генералами будет дожидаться и бывший руководитель юротдела ГИБДД Петербурга и Ленобласти Елена Копьева.

«Вся деятельность управления ГИБДД — начиная от каких-то вопросов и проблем, связанных с МРЭО — без ее участия не проходила», — рассказал адвокат Артем Баконин.

Последний частный МРЭО закрыли в мае этого года, а фонд продолжал функционировать. По информации наших источников, только в прошлом году в него поступило 33 миллиона рублей. Это официально. Но куда и как тратятся деньги — проверить невозможно.

«Здравствуйте, скажите, а здесь фонд содействия программам ГУВД?» — обратился к мужчине на входе журналист.

«Без комментариев, не имею полномочий», — ответил тот.

Все фигуранты этого дела хорошо знакомы между собой. Умнов и Семенов — вообще односельчане. Они родились в деревне Волое. Здесь их хорошо помнят. Генералы о малой родине не забывали, но из Петербурга наведывались сюда редко. Поговаривают, что эти хоромы построил для своих знакомых Семенов. И уж точно не на зарплату.

«Это такой стресс для всей семьи. Все настолько удивлены», — рассказала местная жительница.

Сергей Умнов продвигал по службе Семенова. Став главным полицейским Северной столицы, говорят бывшие сослуживцы, он перестал учитывать профессиональные качества подчиненных. Все решало кумовство.

«Из нашего Палыча он превратился в „Падлыча“. Сразу же, как только стал генералом, начальником главка он избавился от всех своих прежних людей и знакомых. А поставил своих родственников, однодеревенцев», — вспоминает Борис Гагаринов, майор милиции в отставке и экс-сотрудник пресс-службы УБОП.

Бывший замначальника петербургского главка Иван Абакумов хоть и родился далеко от села Волое — на Украине, — но тесно подружился с Умновым и Семеновым уже в Петербурге. Согласно декларациям, он зарабатывал меньше двух миллионов в год. А вот элитный ЖК в крымском Гурзуфе с видом на море, оформленный на его супругу. Отсюда Абакумова и этапировали в Москву.

Квартира площадью почти 130 квадратов и стоимостью 25 миллионов. Кроме того, в его собственности апартаменты в центре Петербурга — 250 квадратных метров — за 84 миллиона. Ну и так, по мелочи: однокомнатная на севере города за десять миллионов; еще одна, там же, за шесть миллионов; и одна на юге примерно за столько же. А еще — яхта за 800 тысяч евро, квадроциклы, мотоциклы и внедорожник, зарегистрированный на тот самый фонд. Два года назад генерал, взяв липовый больничный, уехал рыбачить в Крым. Уголовное дело удалось замять. А ведь порыбачить можно было и на собственной даче.

«Вон там, за лесом, уже берег Ладоги. Сотка земли здесь стоит от полумиллиона рублей. За высоким двухметровым забором сразу четыре дома. Риелторы оценивают стоимость такой резиденции в 25-30 миллионов рублей», — показал корреспондент «Известий».

Так бы и жили красиво генералы, если бы не случай пятилетней давности. Тогда осенним вечером в Ленобласти за езду без прав задержали 25-летнего мужчину за рулем Rolls-Royce. Дальше больше — у него нашли BMW со спецраскраской МЧС. Когда стали выяснять, откуда мигалки, след привел к тогдашнему руководству петербургского главка — Умнову, Абакумову и Семенову.

Владелец дорогой иномарки — Михаил Баракин. Якобы миллиардер, сделавший себя сам, вундеркинд и гений бизнеса, бравший интервью у патриарха, и даже у президента! Красивая история, достойная экранизации… Но ложная от начала и до конца. Фантазировал о ней Евгений Вышенков — заместитель главного редактора интернет-издания «Фонтанка.ру» — бывший милиционер, судимый за вымогательство. Баракина представляли как одаренного самородка и мецената.

Невеликий комбинатор ярко заявил о себе в этом году. И ни где-нибудь, а на Петербургском экономическом форуме. Вот он с Филиппом Киркоровым подписывает соглашением о строительстве в Ленобласти крупного торгового центра стоимостью более полутора миллиардов рублей.

«Если учесть, что компания сама создана менее двух лет назад, активы 132 тысячи рублей. Чистые активы — 10 тысяч. Количество сотрудников, внимание, — один человек. То есть это, по сути, пустышка», — рассказал блогер и журналист Олег Лурье.

Следователям еще предстоит распутать этот коррупционный клубок. Не исключено, что в деле появятся новые фигуранты. Привлечь к ответственности сразу трех генералов было бы крайне трудно без содействия, в том числе, министра внутренних дел Колокольцева. Все знают о его непримиримой позиции по отношению к коррупционерам.