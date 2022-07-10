Тверк на голове и дряхлый президент: демократы с Байденом во главе пошли ко дну

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas; 5-tv.ru

Минувшая наделя запомнилась чередой возмутительных выходок представителей Демократической партии. Беспринципность для них стала новой нормальностью.

В западном лагере нет лидеров, которые могли бы смотреть на ситуацию глобально и просчитывать все последствия предпринимаемых шагов. Джо Байден, который по своему опыту и весу должен был быть такой опорой, стремительно дряхлеет. Он все больше напоминает престарелых советских лидеров периода застоя. Вот надел медаль задом наперед на ветерана, а тут прочитал пометки, которые ему написали в тексте.

«Стоит отметить, что процент зарегистрированных женщин-избирателей, которые отдают голоса, выше, чем поступающих так мужчин. Конец цитаты. Повторите строчку. Женщины не лишены электоральной и/или политической… Точнее сказать не и/или… Или политической власти», — сначала зачитал техническую информацию с телесуфлера, а потом и вовсе запутался президент США.

Республиканцам даже не надо стараться, чтобы переиграть демократов — те сами себя топят. Вот самый яркий пример недели — сенатор-демократ от штата Род-Айленд призывает голосовать за нее потому, что она раскрепощенная и умеет танцевать тверк, стоя на голове. Без шуток. Это сенатор США, и она танцует тверк в бикини, стоя на голове, в День независимости, 4 июля.

И ее не смущает ничего. Даже то, что в этот день, 4 июля, произошла трагедия — на параде в честь Дня независимости в штате Иллинойс 21-летний парень расстрелял толпу с крыши. Семеро погибших, десятки раненых. Стрелка поймали на следующий день. Зачем стрелял — до конца непонятно. Но с головой у него явно не все в порядке. Его ранее привлекали за угрозы расправы, тем не менее он смог легально купить оружие.

Беспринципность — это новая нормальность. В американской прессе снова всплыли файлы с лэптопа Хантера Байдена — сына президента. В новой публикации он сидит в бассейне клиники по излечению наркозависимости и употребляет, судя по его виду, какие-то вещества. Но самое интересное не это, а то, что в других записях с этого же утерянного компьютера, идет обсуждение дел Хантера. Джо Байден же ранее уверял — я никогда не помогал сыну в бизнесе. Какая реакция в Белом Доме на вскрывшиеся факты? Никакой.

«Как вы объясните сообщения президента своему сыну о его заграничных делах, если президент говорил что никогда не обсуждал этого?» — спросил журналист на брифинге в Белом доме.

«Во-первых, все что ранее говорил президент по этому вопросу — все так и есть. Во-вторых… Во-вторых… Во-вторых, я с этой трибуны не буду обсуждать якобы записи с лэптопа. Обратитесь с этими вопросами к представителям Хантера», — ответила пресс-секретарь администрации Бадена Карин Жан-Пьер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал США «свалкой» и заявил об упадке страны.