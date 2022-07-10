Болельщики освистали и потребовали прогнать с поля «Би-2» на Суперкубке России

Фото: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

Фанаты «Зенита» и «Спартака» ясно дали понять, что возмущены заявлениями музыкантов, осудивших спецоперацию по защите Донбасса и предрекавших поражение России.

В субботу, 9 июля, Петербург принимал Суперкубок России по футболу. «Зенит» победил «Спартак» — 4:0. Перед награждением на миниконцерте выступил Александр Розенбаум в шарфике «Зенита» и группа «Би-2» с символикой «Спартака».

Как только Лева и Шура вышли на сцену, на стадионе поднялся такой шум и недовольный свист, что обе песни артистов было практически не слышно. Болельщики кричали оскорбления и требовали убрать их с поля.

Ранее в «Би-2» уволили сотрудника, поддержавшего спецоперацию. В соцсетях они предрекали поражение России и разруху, отказались выступать в зале с буквой Z на баннере. Их концерты один за другим отменяют в городах России.

Реакция стадиона в Петербурге — лучшая иллюстрация того, что дело не в административном ресурсе и не фейковых стоп-списках. Просто им действительно не рады.