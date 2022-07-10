Цель обнаружена: в России стремительно развивается производство беспилотников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

В начале спецоперации Киев считал, что именно беспилотники помогут Украине одержать победу. Однако Москва очень быстро отреагировала и усилила систему обороны.

Взять те же коптеры, которые сейчас массово закупают для передовой. Игрушки, в общем-то, в массовом сознании.

Так вот, страна наша, которая производит самые мощные на планете ракеты, оказалась не готова к тому, что потребуются в таком количестве квадрокоптеры. Это та продукция, до которой «импортозамещение» дошло лишь на этой неделе — было объявлено о запуске первого полностью российского беспилотника, без иностранных комплектующих и ПО. Почему так получилось разбирался Линар Гинатуллин.

При упоминании слова дрон на ум сразу приходит образ современного квадрокоптера. Дорогая игрушка, с помощью которой можно снять красивые кадры. Всего несколько секунд и оператор снимает меня с высоты птичьего полета, ну или в движении на скорости в 20 километров в час. Причем оператору для этого не нужно подниматься на крышу или бежать рядом.

Возможность удаленного управления, способность заглянуть далеко за горизонт, и увидеть скрытое. Коптеры, которые еще вчера были лишь дорогими игрушками, стали незаменимы на поле боя.

Беспилотники делятся на две категории: с жестким и с вращающимся крылом. Если проще — самолетного и вертолетного типа. Вторые чаще используют в разведке. Они легко поднимаются в воздух в любой местности. Но главное преимущество — способность зависать в точке. И даже если цель уничтожена не полностью, оператор это сразу увидит и передаст команду о повторном ударе.

Дроны самолетного типа таким качеством похвастаться не могут. Зато они летают гораздо дальше, выше и быстрее. К примеру, барражирующий беспилотник, по сути управляемая крылатая ракета. В спецоперации наши войска широко используют дрон такого типа, под названием КУБ.

Ну и ударные дроны самолетного типа. Как турецкий Bayraktar. Рекламную приставку «неуязвимый» ликвидировали российские зенитчики.

У российских войск тоже есть подобные беспилотники. «Орлан-10» прекрасно выполняет разведывательные задачи и его не видят ПВО. Правда, ударная часть у него хромает.

«У него под крыльями контейнеры и там две бомбочки, каждая из которых в два раза, в три по поражающей способности меньше, чем граната „Ф-1“. То есть она поразит цель, если попадет на расстоянии пехотинца, ну расстояние метр, тогда она его ранит, даже не убьет», — поясняет военный эксперт Игорь Белов.

А это уже собственная украинская разработка, вершина военно-инженерной мысли ВСУ. С помощью подручных средств и 3D-принтера к обычным коптерам крепят гранату. Правда и эту технологию позаимствовали у террористов. Но даже ее не смогли освоить — попадают один раз из десяти.

Это обычные коптеры Mavic, от китайской компании dji — у Украины их около трех тысяч, а у союзных войск в разы меньше. Потому что производитель ушел с российского рынка. А он крупнейший поставщик не только самих дронов, но и комплектующих.

«Рынок на 90% состоит из комплектующих элементной базы этих квадракоптеров», — говорит генеральный директор Группы компаний «Информационные технологии и решения» (ГК «ИТР») Денис Шахов.

Бизнес в это направление инвестировал слабо, считая его невыгодным. Спецоперация показала, что зря. Поэтому сейчас отечественным инженерам приходится наверстывать. В этой экспериментальной лаборатории Концерна Калашников создают больше пятисот дронов в месяц. Причем не копии зарубежных версий, а наши разработки, каких запад Украине не поставит.

«Без каких-либо подвижных сканирующих элементов очень быстро и очень точно определить полную карту местности со всеми дистанциями, до всех объектов. Мы разрабатываем принципиально новое решение, которое находится на мировом уровне. Google-карт отдыхает», — поясняет директор и главный конструктор экспериментального электронного производства Концерна Калашников Игорь Ходаковский.

И пока в России наращивают производство собственных дронов, на помощь солдатам приходят обычные жители страны.

«Вот такой вот монстр с виртуальным шлемом».

Этих монстров прямо к военной части Симферополя Александр привозит почти каждую неделю. Волонтер организовал сбор, желающих достаточно. В месяц по несколько десятков коптеров. И Александр лишь один из тысячи неравнодушных граждан.

«Непосредственно каждый дрон — это спасенные жизни наших солдат, где не надо лезть в разведку, а можно послать дрон», — признается Александр Талипов.

Разумеется, если появляется новое оружие, следом изобретают и средства его поражения. Российский — «охотник на дронов» «Волк — 18». Пока он только проходит испытания. Будет буквально ловить коптеры врага с помощью выстреливаемой сети. Может просто таранить.

«Обнаружена цель, предположительно, беспилотник противника».

А эта технология уже используется на поле боя. Полностью отечественная разработка — «Гарпун-3». Футуристическое оружие, как будто из фильмов про будущее. Бьет без промаха.

Причем не уничтожает, а парализует цель, чтобы можно было ее захватить и использовать для собственных нужд. Сейчас разработчики трудятся и над другим радио-магнитным оружием.

«Лишить глаз противника, наверное, очень важная задача. Лишаем глаз противника, значит лишаем его меткой стрельбы. Мешаем его осведомленности о действиях наших войск», — говорит главный конструктор комплексов и систем антиБЛА Андрей Румянцев.

В начале спецоперации Киев считал, что именно беспилотники помогут Украине одержать победу. Однако Россия очень быстро отреагировала и усилила систему обороны. И пусть производство своих дронов у нас пока не отточено на 100%, за то мы знаем, как забрать их у противника.