Зачем одного из самых опытных военкоров РФ Валентина Трушнина сделали целью фейка BBC

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Крупнейшая британская корпорация славится своим этическим кодексом журналиста, который изучают в вузах по всему мира. После ее работы в пользу украинских спецслужб становится ясно — писали не для себя.

Есть и еще одна форма подрывной работы, которую ведут украинские спецслужбы — распространение фейков. Теперь и про российских военкоров, якобы те мешаются на передовой.

Работа ведется очень топорная, в постановочных роликах, например, даже не затрудняются копированием шевронов, формы и обозначений. «Не рефлексируйте, распространяйте» — известный подход. На особом счету фейкоделов оказались военкоры «Известий» — Семен Еремин и Валентин Трушнин, которые все эти месяцы на передовой.

Для Валентина сочинили целую историю: якобы из-за его сюжета погибли пятеро и были ранены трое солдат, а их родственники обратились в астраханский Комитет солдатских матерей с жалобой. Надо ли объяснять, что никакого обращения не было? Подписи якобы матерей, по мнению графолога, были сделаны одной рукой, а в тексте допущены грубейшие ошибки. Исковеркали имя главы комитета и слово «год» сократили на украинский манер.

«В письме, где указана дата, вместо буковки „г“, которая означает „год“, стоит буковка „р“, означающая, что письмо составлялось второпях и писалось украинцем. Который по привычке поставил буковку „р“ от слова „року“, означающего год», — объяснил Валентин Трушнин.

Вброс, очевидно, подготовленный украинскими спецслужбами, был организован через BBC — крупнейшую британскую корпорацию, где, вообще-то, существует целый этический кодекс журналиста на 300 страницах. Его еще в вузах изучают по всему миру. В нем есть такие слова: «Точность важнее скорости». Есть понятия «сбалансированность» и «честность». Для кого они все это пишут?

Валентин Трушнин не просто так стал целью фейкометов. Он — один из самых опытных и уважаемых российских военкоров, в Донбассе все восемь лет работает. Ему доверяют, потому что он в своих репортажах не приукрашивает — говорит так, как есть. На этой неделе Валентин вместе с Народным фронтом на платформе «Все для Победы» завершил сбор средств и отвез первую партию гуманитарной помощи в Донбасс. На миллионы рублей были закуплены квадрокоптеры, рации, лекарства, аккумуляторы и другие необходимые вещи.

Свои пожертвования люди доверили Валентину Трушнину, и удар по нему фейкометов — это попытка подорвать доверие. Напрасная попытка. Это не остановит ту поддержку, что оказывают республикам и по официальным каналам, и по неофициальным в виде сборов, гуманитарной помощи, работы волонтеров. Депутатам Госдумы, которые на этой неделе завершили весеннюю сессию и ушли в отпуск, рекомендовали съездить самим в Донбасс.

В Москве, как и в других не приграничных регионах, спецоперация воспринимается в виде сюжетов в новостях. Может, это и хорошо, но такое «летнее» настроение не должно вводить в заблуждение, подчеркнул президент на встрече с лидерами думских фракций.

«Лето — курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою — ради Родины. Нужна общенациональная поездка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтобы наши воины чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им сил, и это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений, но ребятам легче будет работать и выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание родины», — сказал президент.

Поддержка может быть самой разнообразной — это и возможность в минуты тишины созвониться со своими близкими, и концерты на «передке» и в госпиталях, автопробеги, граффити на стенах, приветствие проезжающим колоннам, письма бойцам, которые прислали школьники — важно внимание. Даже к мелочам, потому что от «мелочей» в бою зависит жизнь.