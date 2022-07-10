Военкор «Известий» показал кадры ударов из «Корнета» по позициям ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Националисты никак не могут вычислить местоположение союзных сил, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, поэтому бьют по гражданским объектам.

Интеграция освобожденных территорий происходит, что называется, по всем фронтам. Так, президент поддержал идею приравнять военнослужащих республик в статусе к российским военным. Для выпускников школ будет увеличено количество льготных мест в российских вузов — с 18 до 23 тысяч.

Естественно, Киеву это не нравится. Поэтому обстрелы мирных кварталов и диверсии — это будни прифронтовых городов и поселков. Репортаж военкора «Известий» Ивана Литомина.

С разведгруппой мы выходим на передний край обороны Снегиревки. Небольшой городок Николаевской области под российским контролем уже несколько месяцев. Но позиции ВСУ все еще в пределах видимости. Наша цель — наблюдательный пункт противника.

«„Корнет“ — очень универсальный ПТУР (противотанковая управляемая ракета — Прим. ред.), очень мобильный. Переносится на треноге и стреляет на расстояние до пяти километров», — показал корреспондент «Известий».

В башне высотой около 30 метров сидят украинские наводчики. Выслеживают российские позиции. Высокоточный «Корнет» — идеальное оружие для поражения таких целей. Но сейчас надо срочно отсюда быстро уходить, потому что может пойти ответный огонь.

Подходим к цели с другой стороны — быстрая смена позиции дезориентирует противника. Спецназовцы снова разворачивают огневую точку.

«Там у них основной наблюдательный пункт был, где вот опорник и сверху на опорной башне. Мы их подожгли. И сейчас левее дадим. Там у них скопление людей и техники», — рассказал военнослужащй.

Расстояние до цели — около трех с половиной километров. По сути, опорный пункт противника сейчас надо просто добить. Со второй позиции прицельный огонь помогает вести беспилотник — наводчик с воздуха наблюдает за тем, как наши спецподразделения отрабатывают вражеские позиции.

«Бей ее чуть выше. Она чуть вниз уходит. Чуть выше бери с погрешностью. На месте», — звучат команды.

Вычислить позиции наших военных под Снигиревкой очень сложно, поэтому украинские националисты открывают ответный огонь по гражданским целям.

Электричества в Снигиревке нет уже несколько месяцев. Оборванные линии электропередач пытаются восстановить российские военные, но получается это с трудом. Потому что по Снигиревке постоянно стреляют ВСУ. Главное место притяжения в городе — больница. Работает за счет огромного дизель-генератора. Оборудование запущено лишь на четверть. А все потому, что в любой момент армия ВСУ может ударить и сюда.

Прямо напротив больницы — дом престарелых. Здесь живет 16 стариков. Пенсионерка Юлия Степаненко говорит, что уже давно бы уехала из Снигиревки в Россию, к сыну. Но мобильной связи здесь нет, вышки обстреляли националисты. Дозвониться до родственников женщина не может. Просит нас передать послание в Новый Уренгой.

«Сереженька, здравствуй сынок. Мы здесь держимся» — сказала пенсионерка Юлия Степаненко и расплакалась.

Снигиревка — серая зона. Но о ее статусе уже давно говорят и в Херсонской военно-гражданской администрации. Город с населением сейчас примерно в десять тысяч человек — под русским флагом, а линию фронта наши военные отодвигают как можно дальше.